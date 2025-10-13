Tennis Serie A2. Tennis Club Lecco, in casa non si passa

Primo successo per la squadra di Bonacina

“Serviva una reazione, i ragazzi hanno risposto bene”

LECCO – I tradizionali campi veloci del Tennis Club Lecco hanno fatto l’ennesima vittima. Al termine di una giornata quasi perfetta – con qualche brivido nel doppio! – la squadra del capitano Luca Bonacina batte 4-2 la Canottieri Padova e muove la classifica.

I singolari vedono la squadra lecchese approfittare dei veloci campi casalinghi per prendersi il primo vantaggio. Tommaso Vola, schierato da numero 2, supera senza patemi l’esperto Giacomini – ex primi 500 al mondo – e Luca Sanchez regola il pericoloso Moroni. La sconfitta di Pace con Kivattsev ( 6-7 1-6) è compensata da una vittoria con lo stesso identico punteggio di Ottaviano Martini sul giovane Cucchi.

Nei doppi Bonacina schiera ancora una volta la squadra potenzialmente migliore – Vola e Sanchez – come numero due, ma la stessa cosa fanno gli avversari. A dare il punto decisivo però sono Martini e Pace, che superano in due set Giacomini e Cucchi.

“Anche questa volta abbiamo vissuto il brivido del doppio, ma è andata meglio – dichiara Bonacina – dopo la sconfitta di Trento serviva una reazione e i ragazzi hanno risposto bene”.

T.C. LECCO – CANOTTIERI PADOVA 4-2

SINGOLARI

VOLA – Giacomini 6-1 6-2

SANCHEZ – Moroni 6-3 6-4

MARTINI – Cucchi 7-6 6-1

Kivattsev – PACE 7-6 6-1

DOPPI

Kivattsev/Moroni – VOLA/SANCHEZ 6-7 6-4 10-6

PACE/MARTINI – Giacomini/Cucchi 7-6 6-4