Tennis Serie C. I giovani del TC Lecco eliminati al primo turno dei Play Off

Il TC Gavardo si dimostra troppo forte per i lecchesi

Stagione comunque soddisfacente per il capitano Adamo Panzeri

LECCO – La corsa della giovanissima squadra di Serie C del Tennis Club Lecco si è arrestata al primo turno di Play Off contro la forte formazione del TC Gavardo. Il netto 4-0 con cui i bresciani si sono imposti dice molto sulla differenza in campo tra le due formazioni.

Nelle quattro partite di singolare la squadra bluceleste è riuscita a vincere un solo set. Vola e Baruffini sono stati sconfitti in maniera netta da Melisi e Stoppini. Più combattuta la partita tra Manea e Biemmi, con lecchese che perde col punteggio di 3-6 4-6. L’unico giocatore a vincere almeno un set è Bono, che ha iniziato bene la sua gara e poi ha ceduto con un duplice 6-3.

C’è comunque grande soddisfazione nelle parole del capitano Adamo Panzeri, conscio che la sua squadra ha raggiunto l’obiettivo stagionale prefissato a inizio torneo.

“L’obiettivo stagionale era arrivare ai Play Off regionali, ed è stato centrato – ha dichiarato l’allenatore comasco – siamo molto soddisfatto di aver ottenuto il secondo posto in un girone complicato, con ottime prestazioni. Avevamo la squadra più giovane a livello regionale e ci siamo scontrati contro una squadra esperta che si è dimostrata nettamente più forte. L’obiettivo resta quello di puntare alla serie B in un paio d’anni. Faccio i complimenti ai ragazzi, esemplari sotto tutti i punti di vista.”

Nel pomeriggio sono scese in campo anche le due formazioni amatoriali di Serie D. Gli uomini hanno pareggiato contro l’ASD Tennis Bellusco (2-2), le donne perso 2-1 contro il TC Gravedona.

TC LECCO – TC GAVARDO 0-4

Melisi b. Vola 6-3 6-1

Stoppini b Baruffini 6-2 6-2

Biemmi b. Manea 6-3 6-4

Pederzoli b. Bono 3-6 6-3 6-3