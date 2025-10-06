Tennis Tavolo Abbadia, stagione al via: bene…a metà

Tra vittorie in trasferta e sfide combattute punto su punto, le squadre lariane mostrano grinta e talento fin dalla prima giornata

Il prossimo appuntamento è sabato 11 ottobre in casa ad Abbadia Lariana

ABBADIA LARIANA – Adrenalina alle stelle nella prima giornata del Campionato Regionale di Tennistavolo FITeT: le formazioni di Abbadia Lariana hanno affrontato il TT Saronno in trasferta, con tre sfide in diverse categorie che hanno mostrato equilibrio, grinta e qualche sorpresa.

L’incontro più avvincente si è giocato in Serie C2, dove il TT Saronno ha avuto la meglio per 4-3 sui lecchesi. Giovanni Villa ha fatto en plein vincendo il doppio con Mauro Vassena e conquistando due punti nel singolare. Mattia Valsecchi ha lottato fino all’ultimo set, senza riuscire a conquistare il punto della vittoria.

In Serie D2, il TT Abbadia Lariana ha esordito con una sconfitta netta, 6-1, contro un Saronno in grade forma. Nonostante il risultato, i lecchesi Alberto Rosa, Roberto Milani e Alberto Spagnolo hanno dato filo da torcere dagli avversari, conquistando il punto della bandiera nel doppio Losa-Spagnolo

Nel girone C della Serie D3, TT Saronno ha prevalso per 5-2 su TT Abbadia Lariana A. Enzo Camarilla ha conquistato due punti nel singolare, mentre Luca Sacco e Sara Pancera rimandano il loro debutto vittorioso alla prossima giornata.

L’unico successo della giornata per il club lariano arriva dal girone A della Serie D3, dove TT Abbadia Lariana B ha travolto il GS CSI Morbegno per 7-0. Michele Lafranconi, Adalberto Peluso e Simone Pugliese hanno dominato sia nei singolari sia nel doppio, confermando la qualità della squadra e un futuro promettente.

Le buone notizie arrivano anche dal settore giovanile, cresciuto notevolmente e arrivato a contare 24 ragazzi e ragazze tra i 10 e i 15 anni, pronti a diventare le nuove leve pongistiche lariane.

Il prossimo appuntamento con il campionato è fissato per sabato 11 ottobre presso la palestra comunale di Abbadia Lariana, con tutte e quattro le squadre in campo dalle 16.30 alle 22.30.