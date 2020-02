Tennis Tavolo. Giornata positiva per il TT Valmadrera

In Serie D2 netta vittoria dei valmadreresi contro Canottieri Lecco per 7 a 0

In serie D3 battuto lo Stezzano al 5° set

VALMADRERA – Fine settimana positivo per i pongisti valmadreresi che vincono sia nel campionato di serie D2 che in serie D3.

Giornata positiva quindi per il TT Valmadrera, con la squadra di D2 che mantiene agevolmente il secondo posto in classifica travolgendo in casa per 7-0 la Canottieri Lecco. Vittorie per il doppio Bianchi/Valcarenghi e di Bisogno, Valcarenghi e Bianchi nei singoli.

Vittoria più sofferta per squadra “B” nel campionato di D3, dove Valmadrera batte in un incontro di pari livello lo Stezzano per 4/3 in un finale thriller finito ai vantaggi del 5 set dell’ultima partita. Vittorie del doppio Spaziante/Rocca e nei singoli di Bonaiti e Melchiorre

Rimane invece ultima senza vittorie la squadra laboratorio “A”, sconfitta onorevolmente 4-3 dalla Cernuschese. Vittorie di G. Colesanti e Arrigoni.