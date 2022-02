Tennis Tavolo Valmadrera: settimana in chiaroscuro

Restano ancora accese le speranze di accedere ai playoff

VALMADRERA – Settimana in chiaroscuro per il tennis tavolo Valmadrera nel doppio incontro contro il Villa Romanò: vittoria più faticosa del previsto in D2 e sconfitta all’ultimo set contro la squadra di D1.

La formazione principale del TT Valmadrera deve rammaricarsi per due partite perse 2/3 che hanno determinato la sconfitta per 4/5. Rimangono comunque intatte le possibilità di partecipare ai play-off per la promozione.

Sconfitta infine la D3 che dice probabilmente addio alle speranze di promozione cedendo alla prima in classifica CUS Bergamo.

Cat. D1 TT Valmadrera- Villa Romanó 4/5

Formazione tt Valmadrra: Brambilla Roberto (3 vittorie) Ambrogio Brambilla (1 vittoria), Michele Fumagalli.

Cat. D2 Tt Valmadrera-Villa Romanó 5/3

Formazione tt valmadrera: Samuele Garlati (3 vittorie) Adalberto Peluso (1 vittoria) Silvano Cortesi (1 vittoria)

Cat D3 CUS Bergamo -TT Valmadrera 5/2

Formazione tt valmadrera: Giuseppe Bisogno, Raffaello Spaziante (1 vittoria), Stefano Fontana (1 vittoria), Giancarlo Colesanti