Tennis Tavolo Valmadrera: vince solo la D2

Trasferta positiva in Valtellina contro il Morbegno

VALMADRERA – Giornata parzialmente negativa per il Tennis Tavolo Valmadrera: vittoria della prima squadra in D2 per 6/1 contro il Morbegno in trasferta, ottenuta con vittoria del doppio Bianchi/Valcarenghi e una doppia vittoria di Bianchi e Fumagalli in singolo e una vittoria di Valcarenghi.

Tre sconfitte invece per le squadre di D3 e debacle netta per la squadra B che perde 7/0 in casa contro i primi in classifica del CUS Bergamo squadra C.

Doppia sconfitta per la squadra A che perde sabato a Stezzano per 6/1 con la sola vittoria di Colesanti, mentre nell’anticipo di domenica contro il CUS Bergamo A ko con un secco 7/0.