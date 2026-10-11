Tennistavolo, il TT Valmadrera apre la stagione con tre vittorie e tre sconfitte

Sei formazioni impegnate dalla Serie C2 alla Serie D3 nella prima giornata dei campionati FITeT 2026/2027

Vinti entrambi i derby contro Abbadia Lariana, successo in rimonta per la Serie D2 A

VALMADRERA – Tre vittorie e tre sconfitte per l’ASD Tennis Tavolo Valmadrera nella prima giornata dei campionati a squadre FITeT 2026/2027. La società valmadrerese ha inaugurato la nuova stagione con sei formazioni impegnate dalla Serie C2 alla Serie D3, chiudendo il fine settimana con un bilancio in perfetto equilibrio. Tra i risultati spiccano i successi nei due derby lecchesi contro il TT Abbadia Lariana e la rimonta della squadra A di Serie D2.

Esordio positivo in Serie C2, dove il Tennis Tavolo Valmadrera ha superato in casa il TT Abbadia Lariana per 5-2. A trascinare la formazione è stato Matteo Valcarenghi, vincitore di entrambi i singolari disputati e del doppio in coppia con Davide Sironi, a sua volta a segno anche nel proprio incontro individuale. Il quinto punto è arrivato grazie a Rebecca Spaziante. Tutti i successi valmadreresi sono stati conquistati con il punteggio di 3-0.

Più amaro l’avvio della Serie D1, con la sconfitta per 5-2 sul campo del TT Banfi di Vimercate. Un risultato che non rispecchia pienamente l’andamento degli incontri, considerando che tre partite sono state perse soltanto al quinto set. A conquistare i due punti per Valmadrera sono stati Roberto Brambilla e Rodrigo Grageda.

In Serie D2, la squadra A ha iniziato il campionato con una vittoria casalinga per 5-2 contro il GS Villaguardia Smash Bros, al termine di una rimonta. Dopo essersi trovati sotto 1-2 nei primi tre singolari, i valmadreresi hanno conquistato quattro punti consecutivi, ribaltando il risultato. Determinante la doppietta di Samuele Garlati, affiancata dai successi individuali di Diego Negri e Riccardo Cattaneo e dal doppio formato da Cattaneo e Vassena. Particolarmente combattuti i singolari di Garlati e Negri, entrambi vinti per 13-11 al quinto set.

Nello stesso campionato, la squadra B di Serie D2 è stata invece sconfitta in casa per 5-2 dal TT Lambrugo Elettrica Rogeno. A portare punti alla formazione valmadrerese sono stati Martino Gerosa, vincitore al quinto set, e il capitano Stefano Anghileri. Resta il rammarico per il doppio disputato da Anghileri e Lussana, sfuggito soltanto al quinto set.

Risultati differenti anche per le due formazioni impegnate in Serie D3. La squadra A, composta da giovanissimi atleti, ha ceduto per 6-1 sul campo del GS CSI Morbegno B. L’unico punto è stato conquistato da Andrea Corti, che si è imposto per 3-1 nel proprio incontro.

Netto, invece, il successo della squadra B di Serie D3, che ha battuto in casa il TT Abbadia Lariana A per 7-0, aggiudicandosi il secondo derby lecchese della giornata. Due vittorie individuali ciascuno per Emanuele Corti ed Ernesto Fernandez, mentre il capitano Pietro Arrigoni ha conquistato un singolare e il doppio insieme a Giuseppe Bisogno. A completare il punteggio è stato Riccardo Martini. Da segnalare anche la rimonta di Emanuele Corti, capace di imporsi al quinto set nel secondo singolare dopo essere stato in svantaggio per 0-2.

La prima giornata si chiude così con tre successi e tre sconfitte per il Tennis Tavolo Valmadrera: vittorie in Serie C2, Serie D2 A e Serie D3 B, sconfitte in Serie D1, Serie D2 B e Serie D3 A.

Di seguito il riepilogo completo dei risultati e delle formazioni scese in campo: