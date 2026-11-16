Tennistavolo, quattro vittorie per il TT Valmadrera: colpo della D2 a Lambrugo

La C2 si impone 6-1 a Morbegno, mentre la D3 B vince con lo stesso punteggio a Cernusco

Primo punto stagionale per la D3 A

VALMADRERA – Quattro vittorie su sei incontri per l’ASD Tennistavolo Valmadrera nella quarta giornata dei campionati FITeT 2026/27. Il fine settimana di sabato 14 e domenica 15 novembre ha regalato risultati positivi a quattro delle sei formazioni scese in campo: la C2 ha espugnato Morbegno, la D1 ha vinto nettamente in casa, la D2 A ha conquistato un successo di misura a Lambrugo e la D3 B si è imposta a Cernusco. La D3 A ha raccolto il primo punto stagionale, mentre la D2 B è uscita sconfitta dalla trasferta a Morbegno.

In Serie C2 la squadra di punta ha superato per 6-1 il GS CSI Morbegno in trasferta, conquistando i tre punti in palio. Sironi, Valcarenghi, Spaziante e Fumagalli hanno condotto l’incontro, lasciando agli avversari un solo punto.

Prestazione senza sbavature anche per la Serie D1, che ha battuto in casa il Bernate Verde con un netto 7-0. In campo Belfiore, Grageda e Roberto Brambilla. Proprio quest’ultimo è stato protagonista dell’episodio più particolare della serata: dopo aver perso il primo set ai vantaggi per 20-18, nel secondo, sul 6-6, ha infilato 17 punti consecutivi, indirizzando definitivamente la partita.

Successo esterno per la D2 A, che ha superato il Lambrugo Coel per 4-3 al termine di una sfida equilibrata e combattuta fino all’ultimo incontro. Garlati, Cattaneo, Vassena e Negri hanno contribuito a conquistare due punti preziosi per la classifica.

Giornata difficile, invece, per la D2 B, sconfitta per 0-7 sul campo del GS CSI Morbegno. Cederle, Gerosa e Anghileri hanno affrontato una formazione solida e cercheranno il riscatto nel prossimo turno.

Vittoria larga per la D3 B, che ha espugnato il campo della Libertas Cernuschese con il punteggio di 6-1. A conquistare i tre punti sono stati Arrigoni, Emanuele Corti, Fernandez e Martini.

Infine, la D3 A ha perso in casa per 3-4 contro l’Abbadia Lariana B, ma il risultato ha comunque permesso alla squadra di muovere per la prima volta la classifica stagionale. Francesco Viganò ha ottenuto le prime due vittorie del campionato, superando Cazzaniga con un netto 11-1, 11-1, 11-0 e poi Rigamonti per 3-0. Il terzo punto è arrivato grazie ad Andrea Corti, vincitore per 3-0 contro Cazzaniga. Lo stesso Corti ha sfiorato un’altra vittoria contro Rusconi, cedendo soltanto al quinto set per 11-13. Il doppio decisivo è andato agli ospiti. Sono scesi in campo anche Marras, Perossi e Plati.