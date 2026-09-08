Tennistavolo Valmadrera, al via la nuova stagione 2026/2027

Dalla Serie C2 alla D3, il sodalizio attivo dal 1987 rilancia l’attività agonistica

Al via anche i corsi per ragazzi e adulti al Palazzetto Maria Ausiliatrice di Lecco

VALMADRERA – Riparte a metà settembre la nuova stagione dell’ASD Tennistavolo Valmadrera, realtà sportiva attiva dal 1987 tra Lecco e Valmadrera e affiliata alla FITET, Federazione Italiana Tennistavolo, e al CSI.

Una nuova annata che vedrà impegnata la società sia sul fronte della formazione sia su quello agonistico, con un totale di sei squadre iscritte ai campionati FITET.

Il tennistavolo, spesso associato a un semplice passatempo, è in realtà una disciplina caratterizzata da elevata velocità, tecnica e componente tattica. La pallina può superare i 100 chilometri orari e gli atleti devono gestire tempi di reazione molto rapidi, oltre a rotazioni, effetti e variazioni di ritmo. Una combinazione che rende lo sport accessibile a diverse fasce d’età, ma al tempo stesso particolarmente impegnativo per chi sceglie di praticarlo a livello agonistico.

I corsi per ragazzi e adulti

Per la nuova stagione l’ASD Tennistavolo Valmadrera propone attività rivolte sia ai più giovani sia agli adulti.

La scuola di tennistavolo è dedicata ai minori, mentre per gli adulti è previsto un percorso di allenamento amatoriale rivolto a chi vuole avvicinarsi alla disciplina o praticare sport mantenendosi in forma.

Gli allenamenti si svolgono il martedì e il giovedì, con due turni, dalle 19 alle 20.30 e dalle 20.30 alle 22, al Palazzetto Maria Ausiliatrice di Lecco, in via Marsala 26A.

Per partecipare è richiesto il certificato medico per attività sportiva non agonistica. Le iscrizioni vengono effettuate online attraverso la piattaforma dedicata al tesseramento.

Sei squadre nei campionati FITET

Particolarmente articolata sarà l’attività agonistica. Nella stagione 2026/27 il Tennistavolo Valmadrera schiererà sei formazioni nei campionati FITET.

La squadra di punta sarà impegnata in Serie C2, affiancata da una formazione in Serie D1. Due saranno invece le squadre in Serie D2, una composta da giovani e una da veterani. Stessa impostazione per le due formazioni di Serie D3, con una squadra giovanile e una veterana.

Rispetto alla passata stagione, gli obiettivi sono improntati al consolidamento. La società punta infatti innanzitutto a mantenere le categorie raggiunte, accompagnando i gruppi verso una crescita graduale senza fissare traguardi eccessivamente ambiziosi.

Il tennistavolo come occasione di team building

L’attività della società non si limita ai campionati e agli allenamenti. L’ASD Tennistavolo Valmadrera propone infatti anche tornei rivolti ad aziende ed enti, pensati come occasioni di team building.

Un modo per utilizzare il tennistavolo come strumento di aggregazione, mettendo insieme attività sportiva, socialità e divertimento anche al di fuori del tradizionale contesto agonistico.

Per informazioni sulla nuova stagione è possibile contattare la società all’indirizzo postmaster@ttvalma.it oppure consultare il sito www.ttvalma.it.