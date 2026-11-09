Tennistavolo Valmadrera, cinque vittorie nel weekend

La Serie C2 supera il TT Banfi B, la D2 “A” vince 7-0 e la D3 “B” si impone 6-1

Sconfitte soltanto per la D3 “A”

VALMADRERA – Fine settimana positivo per l’ASD Tennistavolo Valmadrera, protagonista della terza giornata dei campionati FITeT 2026/27. Tra sabato 7 e domenica 8 novembre le sei formazioni impegnate hanno conquistato cinque vittorie, con tre successi sabato e altri due domenica. Spicca la rimonta della Serie D1, capace di imporsi per 4-3 sul campo del Milano Table Tennis Academy a Biassono. Vittorie anche per la Serie C2 e le squadre di D2 e D3, mentre l’unica sconfitta è arrivata per la D3 “A”.

La formazione di punta, impegnata in Serie C2, ha superato per 5-2 l’ASD TT Banfi B nella palestra “Paolo VI”, concedendo agli avversari soltanto nove set. Valmadrera si è portata subito sul 4-0 grazie ai successi nei singolari di Matteo Valcarenghi, 3-1 su Riboldi Ciappina, Davide Sironi, 3-0 su Galassi, e Rebecca Spaziante, 3-0 su Daidone. A questi si è aggiunta la vittoria nel doppio della coppia Valcarenghi-Sironi, per 3-1.

Dopo il punto conquistato da Sironi contro Riboldi Ciappina, con il risultato di 3-2, Valcarenghi ha chiuso i conti superando Daidone per 3-1, con l’ultimo set terminato 15-13. Nell’incontro conclusivo Michele Fumagalli, subentrato a Spaziante, ha ceduto 1-3 a Galassi. Sono scesi in campo Matteo Valcarenghi, capitano, Davide Sironi, Rebecca Spaziante e Michele Fumagalli.

Il risultato più combattuto del sabato è arrivato dalla Serie D1, che ha espugnato per 4-3 il campo del Milano Table Tennis Academy. L’incontro si è disputato a Biassono a causa di un imprevisto alla palestra di casa della formazione milanese. Dopo essere andata sotto 0-2 nei primi due singolari, Valmadrera ha iniziato la rimonta con Roberto Brambilla, vincitore per 3-0 su Giupponi. A seguire, il doppio Brambilla-Belfiore, ancora per 3-0, e il successo di Rodrigo Grageda, 3-0 su Franco Porta, hanno portato gli ospiti sul 3-2. Sul 3-3, la sfida decisiva è stata vinta da Gennaro Belfiore, che ha superato Lorenzo Giupponi per 3-2, chiudendo il quinto set sull’11-9. La formazione era composta da Rodrigo Grageda, Gennaro Belfiore e Roberto Brambilla, con Ambrogio Brambilla nel ruolo di capitano.

Netta affermazione anche per la D2 “A”, che nella palestra “Paolo VI” ha travolto per 7-0 la B&T Energy Intercomunale Blu, concedendo soltanto quattro set sui 25 disputati. Doppiette per Samuele Garlati, Riccardo Cattaneo e Diego Negri. L’incontro più equilibrato è stato il doppio, nel quale Ivan Vassena e Riccardo Cattaneo, dopo essere finiti sotto 1-2, hanno ribaltato il risultato vincendo gli ultimi due set per 11-6 e 11-7.

Giornata da dimenticare, invece, per la D3 “A”, sconfitta per 7-0 a Inverigo dall’US Villa Romanò. Il set più combattuto si è concluso sul 10-12 nell’ultimo incontro. Per Valmadrera sono scesi in campo Francesco Viganò, capitano, Davide Platì, Nicola Perossi, Andrea Corti ed Edoardo Marras.

Domenica 8 novembre sono arrivate altre due vittorie. In Serie D3, la formazione “B” ha superato per 6-1 il GS CSI Morbegno B nella palestra “Paolo VI”. Pietro Arrigoni ha aperto la giornata con un successo per 3-2 su Luca Mazzolini, seguito dai punti di Ernesto Fernandez, 3-0 su Spini, ed Emanuele Corti, 3-0 su Della Bianca. Il doppio Arrigoni-Martini, vinto per 3-1, ha portato il risultato sul 4-0. L’unico punto degli ospiti è arrivato con il successo di Mazzolini per 3-1 su Fernandez. A chiudere l’incontro sono stati Riccardo Martini, 3-1 su Della Bianca, e Corti, 3-1 su Spini. La squadra era composta da Pietro Arrigoni, capitano, Ernesto Fernandez, Emanuele Corti e Riccardo Martini.

In Serie D2, infine, Valmadrera “B” ha avuto la meglio sul TT Abbadia Lariana per 4-3, al termine di una sfida decisa soltanto all’ultimo incontro. Dopo la sconfitta iniziale di Martino Gerosa, battuto 3-2 da Loris Fumagalli, Stefano Anghileri e Mauro Lussana hanno conquistato entrambi il proprio singolare al quinto set. Il doppio Gerosa-Anghileri, vinto 3-1 con due set ai vantaggi, ha portato Valmadrera sul 3-1. Abbadia Lariana ha però ristabilito la parità grazie ai successi di Paolo e Loris Fumagalli. A decidere la sfida è stato quindi Stefano Anghileri, che nel settimo incontro ha superato Simone Pugliese per 3-1. La formazione era composta da Martino Gerosa, Stefano Anghileri e Mauro Lussana.

Il prossimo appuntamento sarà con la quarta giornata, in programma il 14 e 15 novembre. Sabato alle 16 la D1 ospiterà Bernate Verde, mentre domenica alle 10 la D3 “A” affronterà in casa il TT Abbadia Lariana B. In trasferta, sabato, saranno impegnate la C2 e la D2 “B” a Morbegno, la D3 “B” a Cernusco Lombardone e la D2 “A” a Lambrugo.