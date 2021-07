Tiro a Volo. Alessia e Luca Panizza, due medaglie nel Compak Sporting

Secondo posto in categoria “Ladies” per Alessia

Medaglia di bronzo per Luca, vinta allo spareggio

VITERBO – Fine settimana entusiasmante per la famiglia Panizza. Ai Campionati italiani di Compak Sporting Alessia ottiene la medaglia d’argento e Luca quella di bronzo.

La competizione si è svolta tra sabato 24 e domenica 25 luglio 2021 a Vetralla, provincia di Viterbo. La gara era su otto manche, divise in due giorni.

Alessia Panizza (Ladies), dopo una prima manche non positiva, ha rimontato colpo su colpo, trovandosi in testa alla fine della sesta manche. Purtroppo per lei la sua rivale Carla Frammini ha fatto meglio negli ultimi due turni, chiudendo con 173 punti, tre in più della tiratrice lecchese.

Per quanto riguarda il fratello Luca Panizza, che gareggiava in categoria “Prima”, la lotta è stata ancora più dura. Il lecchese ha agganciato il terzo posto solo al penultimo turno e con uno strepitoso 24 nell’ultimo giro è riuscito ad andare agli spareggi contro Bruno Roccasecca.

Al turno supplementare Panizza ha vinto col punteggio di 9-7, ottenendo la medaglia di bronzo con 184 punti.

La classifica generale è stata vinta da Marco Battisti, capace di una prestazione da 196/200. Luca Panizza ha chiuso al 31° posto, Alessia 135°.