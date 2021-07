Tiro a volo. Alessia Panizza pronta per le prossime sfide

Sabato e domenica in gara ai campionati italiani di Sporting

Settimana prossima in Ungheria ai campionati mondiali

MANDELLO – Nel territorio lecchese c’è una ragazza che ha una mira incredibile e da anni è tra le migliori atlete nazionali di tiro a volo. Il suo nome è Alessia Panizza e, il prossimo fine settimana, sarà a Bologna a difendere il titolo italiano della specialità Sporting, conquistato dodici mesi fa.

“Essendo campionessa in carica, il mio obiettivo è quello di riconfermarmi – dichiara l’atleta – so bene che non sarà facile”.

La Panizza ha iniziato a sparare sedicenne, seguendo l’esempio del padre e del fratello. Per i primi anni ha gareggiato nella Fossa olimpica, ma da un lustro è passata allo Sporting, specialità non presente alle Olimpiadi. “Io sparo per divertirmi, non voglio che diventi una professione. Ho scelto di cambiare semplicemente perché lo Sporting mi diverte di più”.

La cosa incredibile è che Alessia Panizza ha vinto il titolo italiano praticamente senza mai allenarsi. “Il campo di tiro di Sporting più vicino è a Bologna – dichiara – quindi per me è quasi impossibile andare. Di solito mi alleno arrivando al campo un giorno prima della gara, ma questa volta non sarà possibile”.

I risultati ottenuti in Italia l’hanno portata a entrare anche nella nazionale azzurra. Nel 2020 ha conquistato il sesto posto assoluto ai Campionati Europei, settimana prossima si giocherà il titolo mondiale in Ungheria. “Lo scorso anno la concorrenza era limitata a causa della pandemia, ai mondiali sarà durissima – conclude Panizza – sarei contenta se finissi tra le prime quindici”.