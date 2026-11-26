La cena sociale al Monastero della Misericordia di Missaglia ha riunito atleti, sponsor, autorità e volontari

Dalle attività giovanili alle escursioni, la società conferma il proprio impegno sportivo e sociale nel territorio

MISSAGLIA – Trentotto gare disputate e 52 podi conquistati, tra vittorie, titoli italiani e riconoscimenti internazionali. È il bilancio della stagione 2026 del Torrevilla Bike KTM Protek Elettrosystem, celebrata sabato 21 novembre con la tradizionale cena di chiusura dell’anno sociale. Atleti, sponsor, dirigenti, autorità, volontari e amici della società si sono ritrovati nella chiesa sconsacrata del Monastero della Misericordia di Missaglia per ripercorrere i risultati raggiunti e fare il punto sulle attività dell’associazione.

La serata, condotta da Fabio Balbi, speaker del mondo della mountain bike, si è aperta con il saluto di Fabrizio Pirovano, fondatore di una realtà che da oltre quarant’anni continua a essere attiva nel panorama della mountain bike. Nel suo intervento ha ripercorso i principali momenti della stagione, ringraziando tutte le persone e le realtà che sostengono il Team e ne rendono possibile l’attività.

Sono quindi intervenute le autorità presenti: Alessandra Hofmann, sindaco di Monticello Brianza e presidente della Provincia di Lecco; Stefano Pedrinazzi, presidente del Comitato Lombardo FCI; Giampietro Arrigoni, vicepresidente del Comitato Provinciale FCI di Lecco; e Mirko Celestino, commissario tecnico della Nazionale italiana MTB. Nei loro interventi hanno sottolineato il valore del lavoro svolto dalla società, sia per i risultati sportivi sia per le iniziative organizzate sul territorio. Hofmann ha evidenziato in particolare la ricaduta sociale dell’attività portata avanti dall’associazione nel Comune di Monticello Brianza.

Tra i temi affrontati anche il progetto “Rotte Condivise”, al quale Torrevilla Bike collabora insieme ad altre sette associazioni del territorio. A illustrarne le finalità è stata Rosaura Fumagalli, coordinatrice dell’iniziativa, nata per sostenere le famiglie nella comprensione delle situazioni di disagio vissute dai ragazzi tra i 7 e i 14 anni e contribuire alla prevenzione di possibili situazioni di rischio. Il percorso prevede il coinvolgimento di esperti qualificati, che offriranno alle famiglie orientamento, consigli e accompagnamento.

Ampio spazio è stato riservato anche agli sponsor, definiti una risorsa fondamentale per sostenere le attività sportive e organizzative del Team. Alla cena erano presenti Franco Saldarini per KTM Bike Industries; Giovanni e Maurizio Maggioni per Protek Controtelai ed Emmestampi; Umberto Corti per FSA; Fabrizio Turchi per BBBike Forlì; Luca Mauri per Schwalbe; Michele Dell’Andrea per Mi.da. Logistics e Mi.da. Doors; Moreno Pirovano per Zampediverse; Michele Cereda per Sprayke; Dante Luisetti per DMT; Massimo Magni per Galfer e ProAction; Simone Ravanelli per Rosti Abbigliamento Sportivo e Carlo Mapelli per Sesana Consulting.

Il momento più atteso è stato quello dedicato agli atleti, con i numeri di una stagione particolarmente positiva: 19 primi posti, 17 secondi posti e 16 terzi posti, per un totale di 52 podi in 38 gare. Tra i risultati di maggior rilievo figurano il titolo di campione italiano XCO Under 23 conquistato da Fabio Bassignana, il titolo di campione del mondo nel Team Relay e la maglia tricolore nel Campionato Italiano XCC Junior ottenuta da Nicole Azzetti.

Sono stati festeggiati anche Marika Celestino, medaglia d’argento al Campionato Italiano XCO, Matteo Siffredi, medaglia di bronzo nella stessa competizione, e Gioele Bertolini, argento al Campionato Italiano XCC. Riconoscimenti anche per Giulio Peruzzo e Riccardo Fasoli. Assenti per impegni, ma ricordati durante la serata, Ettore Fabbro, vicecampione italiano XCO, Elisa Giangrasso ed Emanuele Bocchio Vega.

Un bilancio che porta con sé anche il lavoro dello staff tecnico e organizzativo, presente durante tutta la stagione sui campi gara. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al direttore sportivo Enrico Rovelli, alla team manager Valentina Milesi, ai meccanici Alberto Milesi e Davide Colombo, e a Claudio Peroni, Andrea Iacobacci e Mattia Beretta, impegnati nella logistica e nell’assistenza.

La cena è stata anche l’occasione per raccontare uno degli appuntamenti più partecipati organizzati dalla società: la Pedala coi Lupi, che quest’anno si è svolta nel Parco di Monza. Attraverso un filmato realizzato da Zampediverse, i presenti hanno potuto ripercorrere il dietro le quinte della manifestazione, che ha coinvolto oltre 1.000 partecipanti e richiamato più di 3.000 persone per gli eventi collaterali.

Nel corso della serata sono state ricordate anche le attività del Parketto Bike, struttura che l’associazione cura e mantiene da oltre quindici anni. Qui vengono organizzati corsi di mountain bike rivolti a ragazze e ragazzi dai 5 ai 14 anni, oltre a un corso dedicato alle Lady. Un’attività che punta ad avvicinare i più giovani alla bicicletta e a trasmettere i valori dello sport, della condivisione e del rispetto.

Spazio, infine, alle escursioni, da sempre parte integrante della vita associativa. Sono stati premiati i tre partecipanti che nel corso dell’anno hanno preso parte al maggior numero di uscite: Jolanda Merlino, Tiziano Pozzati e Franco Locatelli. A consegnare i riconoscimenti sono stati la vicepresidente Paola Grossi e il segretario Claudio Peroni.

La serata si è conclusa con un brindisi e lo scambio degli auguri per le festività. Un’occasione per celebrare i risultati sportivi, ma anche il contributo di atleti, tecnici, sponsor, volontari e soci che permettono alla società di portare avanti le proprie attività. Dopo una stagione ricca di soddisfazioni, Torrevilla Bike guarda al 2027 con l’obiettivo di continuare a crescere, dentro e fuori dai campi gara.