Trail Grigne Sud, conto alla rovescia per la nona edizione a Mandello

Sabato 26 settembre la nona edizione della gara mandellese: TGS Extreme da 42 chilometri e TGS Sprint da 22

La manifestazione entra nel Corto Circuito Solidale di I Run for Find The Cure, impegnata dal 2012 in progetti concreti in Mali, Kenya e Tanzania

MANDELLO DEL LARIO – È iniziato il conto alla rovescia per la nona edizione del Trail Grigne Sud, la gara di Mandello del Lario che sabato 26 settembre tornerà a portare corridori, volontari e tifosi sui versanti meridionali delle Grigne. Sono attesi oltre 400 atleti per una giornata che rappresenta il momento culminante di un’attività che lo staff TGS porta avanti durante tutto l’anno.

Il Trail Grigne Sud nasce da un’idea di circa dieci anni fa: tracciare un percorso sul versante meridionale delle Grigne, quello meno conosciuto e più selvaggio, ma caratterizzato da panorami sul lago sottostante. A immaginarlo, disegnarlo e renderlo realtà nel 2016 è stato Alessandro Gilardoni, affiancato da un gruppo di appassionati che ha creduto nel progetto.

Il lavoro iniziale ha riguardato soprattutto il recupero di alcuni tratti di raccordo che non esistevano più o erano caduti in disuso. Oggi il tracciato è stabilmente segnalato con paline e indicazioni e viene mantenuto durante tutto l’anno, così da poter essere percorso non soltanto dai runner ma anche dagli escursionisti. Lungo il percorso sono inoltre presenti il Rifugio Bietti-Buzzi e il Rifugio Elisa, dove è possibile sostare o pernottare.

Due percorsi, TGS Extreme e TGS Sprint

La gara agonistica si svolgerà, come da tradizione, l’ultimo sabato di settembre. Due i percorsi proposti.

Il TGS Extreme misura 42 chilometri con 3.700 metri di dislivello positivo. Un tracciato impegnativo che si sviluppa sotto le pareti del Sasso Cavallo e del Sasso Carbonari. La partenza è fissata alle 7, con un numero massimo di 150 partecipanti.

Il TGS Sprint, invece, propone 22 chilometri e 1.800 metri di dislivello positivo. Una linea più breve e veloce che conduce fino all’iconico Zucco del Manavello. In questo caso la partenza è prevista alle 9, con un limite di 300 partecipanti.

Per entrambe le gare sono ancora disponibili gli ultimi pettorali.

A completare il programma sarà il TGS Intrepid, la prova riservata agli atleti con disabilità. Gli iscritti, in coppia con un accompagnatore, percorreranno una traccia di 6 chilometri con 400 metri di dislivello.

Tutti gli atleti saranno accolti al traguardo dagli speaker Cine e Biga. Lo spirito della manifestazione punta inoltre a valorizzare il traguardo indipendentemente dal tempo impiegato: oltre ai premi destinati ai primi cinque classificati uomini e donne delle due gare, è previsto infatti un riconoscimento anche per l’ultimo arrivato.

I record da battere

Per chi punta alle prime posizioni, i riferimenti da superare sono già fissati.

Al femminile, il record del TGS Extreme appartiene alla ceca Kristyna Cerna, che nel 2025 ha fermato il cronometro a 6:49:06. Sulla distanza Sprint, invece, il primato è di Elisa Pallini, con 2:53:10 realizzato nel 2022.

Tra gli uomini, entrambi i record portano la firma del mandellese Lorenzo Beltrami: 5:14:56 sul TGS Extreme nel 2024 e 2:14:31 sullo Sprint nel 2023.

La squadra TGS sta completando in questi giorni la balisatura dei due tracciati, mentre i sentieri sono già stati oggetto degli interventi di manutenzione in vista della gara.

Il cuore della manifestazione ai Giardini Pubblici

Il centro della manifestazione sarà nella zona dei Giardini Pubblici, adiacente a Piazza Garibaldi, dove saranno allestite partenza e arrivo. Qui gli atleti potranno ritirare pettorali e pacco gara e trovare i servizi dedicati alla giornata: deposito borse, docce, pasta party, birra del Birrificio Dulac, premiazioni e il banchetto di I Run for Find The Cure.

Proprio con l’edizione 2026 il Trail Grigne Sud entra nel Corto Circuito Solidale di I Run for Find The Cure, progetto attivo dal 2012 con l’obiettivo di sostenere iniziative concrete in aree a basso livello di sviluppo. Tra gli interventi realizzati rientrano la costruzione di pozzi, scuole e ambulatori in Paesi come Mali, Kenya e Tanzania.

Sul fronte dei premi, la manifestazione può contare anche quest’anno sulla presenza di Sport Specialist e sulla nuova collaborazione con Smartwool, che metterà a disposizione dei primi tre classificati uomini e donne dello Sprint e dell’Extreme un total look. Nei punti ristoro gli atleti troveranno invece sali e barrette forniti da +Watt.

L’attesa per la nona edizione è ormai alta, con i volontari impegnati negli ultimi preparativi e le tifoserie pronte a seguire gli atleti lungo il percorso. Mandello si prepara così a vivere una giornata dedicata allo sport e alla condivisione, aperta non soltanto ai partecipanti ma anche a tutta la comunità.