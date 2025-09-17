Trail Grigne Sud: Mandello pronta ad accogliere 450 atleti tra lago e montagne

TGS Extreme : 42 km con 3700 metri di dislivello positivo, partenza alle 7:00, massimo 150 partecipanti, tracciato spettacolare sotto le pareti del Sasso Cavallo e del Sasso Carbonari.

TGS Sprint: 22 km e 1800 metri di dislivello positivo, partenza alle 9:00, massimo 300 partecipanti, percorso veloce e panoramico fino al Zucco del Manavello. Quest’anno sarà anche la nona prova del Circuito Crazy Skyrunning Italy Cup.