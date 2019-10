Triathlon: bene Fabio Sala (3Life) al Challenge di Mallorca

L’atleta lecchese ha chiuso la sua gara al 162° posto su 779 partecipanti e 25° di categoria

“Sono stanco ma soddisfatto”, ha dichiarato a fine gara

MALLORCA – Trasferta spagnola per il lecchese Fabio Sala della 3Life, in gara ieri, sabato, al Challenge di Mallorca. Per lui e tutti gli altri 779 partecipanti prima frazione a nuoto di 1900 metri, seconda in bici di 90 chilometri per concludere con la mezza maratona podistica. Fabio taglia il traguardo in 5h08’11”, classificandosi al 162° posto maschile su 712 e al 25° su 97 di categoria tra gli M40-44.

Per lui prima frazione natatoria completata in 31’39”, seconda ciclistica in 2h48’57” e maratonina conclusiva in 1h40’05”. “Stanco ma soddisfatto – commenta il triatleta lecchese – Cera un mare davvero cattivo che ha messo in difficoltà molti atleti e mi ha permesso di uscire 12° dalla frazione swim. La frazione in bici era tecnica e l´ho gestita al meglio, infine la parte a piedi molto muscolare che mi ha messo in crisi dal km 16 e che purtroppo mi fatto perdere posizioni. Alla fine 25^ di categoria… non lamentiamoci!”.