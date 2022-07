Domenica di sport sul lungolago con la 21^ edizione del Triathlon Sprint Città di Lecco

Murero e Spreafico vincono lo Sprint, tanti i premiati

LECCO – Una giornata spettacolare ha fatto da cornice al Triathlon Città di Lecco Sprint, evento organizzato da Spartacus Events che ha radunato in città tantissimi atleti. Teatro della gara il lungolago, dove alle 10 sono partite le batterie Super Sprint e, tra le 11 e le 13, le batterie della gara Sprint. Tre discipline, nuoto, bici e corsa, energia ed entusiasmo hanno animato il centro città per una domenica di sport e adrenalina (QUI LA GALLERIA FOTOGRAFICA con alcuni momenti di giornata).

Sul podio dell’edizione 2022 sono saliti, per la categoria Super Sprint Maschile: Riccardo Bruselles (Cus Propatria Milano) 1° con il tempo di 30’41”,Matteo Belli (Dds) 2° in 30’48” e Giovanni Patriarca (Pool Cantù 1999 A.S) 3° in 30’55”.

Per la categoria Super Sprint Femminile al 1° posto Giulia Bergamin (Tri Team Brianza) in 32’51”, al 2° posto Chiara Guasti (Dds) in 33’27” e al 3° posto Rebecca Gerolin (Dds) in 33’42”.

Per la categoria Sprint maschile, vincitore Federico Murero (Tri Team Brianza), 52’33”, seguito al 2° posto da Edoardo Petroni (Team Ladispoli Triat), 53’19” e al 3° da Matteo Bonalumi (Invictus Team asd) 53’40”.

Infine, il podio rosa della categoria Sprint ha visto salire sul gradino più alto Sofia Spreafico (Cus Propatria Milano) 1h 00′ 12”, quindi al 2° posto Anna Uliano (Invictus Team Asd) 1h01’27” e al 3° Lucrezia Biesus (Raschiani Triathlon), 1h01’32”.

“Sono davvero soddisfatto – il commento di Renzo Straniero della Spartacus Events – gli atleti hanno fatto una bellissima gara conquistando risultati importanti. Complimenti a tutti e grazie al Comune di Lecco per il supporto, chiudere il lungolago cittadino in una così bella giornata estiva non era scontato”.

Alle premazioni era presente anche l’assessore allo Sport Emanuele Torri: “Ringraziamo noi Spartacus Events per questo evento sportivo significativo e tutti gli atleti per l’impegno e le performance, complimenti a tutti e all’anno prossimo”.

Premiate anche le categorie Yunior, Senior e Master maschili e femminili.

GALLERIA FOTOGRAFICA