Triathlon estremo, Renato Dell’Oro secondo al Water Fire: 3life protagonista

Dell’Oro conclude in 17 ore e 5 minuti una gara con 3,8 chilometri a nuoto, 180 in bici e una maratona sul vulcano

Ferretti è terza nella categoria 50-55 a Barcellona

LECCO – Un fine settimana di gare internazionali per i triatleti lecchesi della 3life, impegnati tra Sicilia e Catalunya. Al Water Fire Triathlon, disputato sull’Etna, Renato Dell’Oro ha conquistato il secondo posto assoluto, mentre al Challenge Barcellona è arrivato il podio di categoria per Roberta Ferretti.

La gara siciliana, presentata come la prima competizione al mondo di triathlon su un vulcano attivo, ha proposto una versione «Extreme» sulle distanze tipiche dell’Ironman: 3,8 chilometri a nuoto nelle acque di fronte a Taormina, 180 chilometri in bicicletta all’interno del parco dell’Etna, con oltre 4.000 metri di dislivello, e una maratona finale di 42 chilometri a ridosso del cratere fumante.

Prova di grande resistenza per Dell’Oro, atleta di Pusiano specializzato nelle competizioni estreme in Italia e in Europa, che ha tagliato il traguardo dopo 17 ore e 5 minuti. Il lecchese ha completato la frazione di nuoto in 1 ora e 16 minuti, quella ciclistica in 8 ore e 43 minuti e la corsa in 6 ore e 41 minuti, affrontando nella frazione podistica oltre 1.500 metri di dislivello.

Davanti a lui soltanto il ligure Riccardo Malagnino, portacolori della Tigullio Spezia Tri.

Nella gara sulla mezza distanza, disputata in contemporanea sulle frazioni da 1,9 chilometri a nuoto, 90 in bicicletta e 20 di corsa, sono arrivati altri due risultati per la squadra lecchese: Michele Gerosa ha chiuso al quinto posto in 8 ore e 31 minuti, mentre Oreste Alegi si è classificato ottavo in 8 ore e 49 minuti.

Dalla Sicilia alla Spagna, domenica si è svolto anche il Challenge Barcellona, sulla distanza del mezzo Ironman, con 1,9 chilometri di nuoto, 90 in bici e 21 di corsa. La lecchese Roberta Ferretti ha conquistato il terzo posto nella categoria 50-55, fermando il cronometro a 5 ore e 18 minuti.

Al traguardo anche Luca Bolis, altro atleta della 3life, che ha concluso la prova in 5 ore e 28 minuti, classificandosi ventesimo nella categoria M55-60.