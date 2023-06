Triathlon. Renato Dell’Oro vince la quattro ore di Cesate

Il lecchese primo nella gara individuale

Per lui 30 giri effettuati in poco più di quattro ore

CESATE (MI) – La stagione del triatleta Renato Dell’Oro (3Life) prosegue alla grandissima. Dopo l’impresa spagnola del Segura X-Treme, concluso al secondo posto al termine di oltre quattordici ore di gara, il lecchese ha vinto venerdì 23 giugno la “quattro ore di Cesate”, organizzata dal Friesian Team.

La gara progettata dalla squadra varesina era molto particolare, a turni. Il circuito era costituito da 200 metri a nuoto, 5 km in mountain bike e un km e mezzo di corsa, da ripetersi più volte possibile nell’arco delle quattro ore.

La gara si poteva svolgere in trio o in solitaria e non contavano i km percorsi, ma il numero di giri percorsi. Logicamente i partecipanti che gareggiavano in trio erano favoriti, per questo motivo sono state fatte due diverse premiazioni.

Dell’Oro è arrivato primo nella gara individuale – quinto nella classifica assoluta – con trenta giri percorsi in 4:09:46.826. Al primo posto si sono piazzati i “We grandissimi” – terzetto composto da Marco Cacciatore, William Lapomarda ed Edoardo Toffanin – che ha chiuso con trentasei giri (4:14:31.543).