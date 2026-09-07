Trionfo bresciano per la Vam Race: due titoli regionali e un podio alla Soprazzocco Bike

Vittorie di categoria per Silvio Olovrap nei Master 6 e Andrea Bonacina nei Master 2
Gara di cross country con oltre cento partecipanti e un tracciato particolarmente tecnico
PUEGNAGO – Continua a regalare soddisfazioni la splendida stagione della Vam Race di Moggio, protagonista anche nel Bresciano con tre atleti impegnati alla Soprazzocco Bike, gara di cross country disputata a Puegnago e inserita nel circuito della Leonessa MTB Cup, ma soprattutto valida come campionato regionale XCO per le categorie Master.
La competizione ha visto al via più di cento biker nella categoria amatori, in una prova particolarmente apprezzata dai partecipanti per l’ottima organizzazione e per la tecnicità del tracciato.
La Vam Race, presente con tre atleti, ha centrato un risultato di grande prestigio, conquistando due vittorie di categoria e un secondo posto, confermando ancora una volta l’ottimo momento del sodalizio lecchese, con la soddisfazione per la società della presidentessa Michela Alegi nell’aver portato a casa due maglie regionali di specialità.
Nella gara riservata ai Master 6 (55-59 anni) è arrivata la vittoria di Silvio Olovrap, autore di una prova convincente che gli ha permesso di salire sul gradino più alto del podio. Successo anche per Andrea Bonacina, il più forte tra i Master 2 (35-39 anni), al termine di una gara che lo ha visto protagonista fino al traguardo. Ottima prestazione infine per Stefano Bonacina, che ha conquistato un prezioso secondo posto nella categoria Master 3 (40-44 anni), completando così la giornata trionfale della Vam Race.
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