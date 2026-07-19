Trionfo KTM Protek Elettrosystem a Nervesa: Bassignana conquista la maglia tricolore Under 23

A Nervesa della Battaglia il team conquista una maglia tricolore, due medaglie d’argento e un bronzo

Il direttore sportivo Enrico Rovelli: “Oggi raccogliamo il frutto di mesi di lavoro”

MONTICELLO BRIANZA – Una maglia tricolore, due medaglie d’argento, un bronzo e numerosi piazzamenti di prestigio. È il bottino conquistato da KTM Protek Elettrosystem ai Campionati Italiani Assoluti di Cross Country Olimpico disputati a Nervesa della Battaglia, in provincia di Treviso.

Su un tracciato veloce, reso particolarmente impegnativo dal caldo e, nel finale della gara Elite, dalla pioggia, il team ha confermato la propria competitività in tutte le categorie.

Bassignana domina e conquista il Tricolore

La grande protagonista della giornata è stata la prova Under 23 maschile, dove Fabio Bassignana ha conquistato il titolo italiano con una gara autoritaria.

“È una giornata che ricorderò per tutta la vita – ha commentato Fabio Bassignana –. Vincere il Campionato Italiano e indossare la maglia tricolore era uno dei miei sogni più grandi. Questa vittoria è il risultato del lavoro fatto insieme alla squadra, ai tecnici e a tutte le persone che mi sono sempre state vicine”.

Il portacolori di KTM Protek Elettrosystem ha preso il comando fin dal primo giro, imponendo il proprio ritmo e aumentando progressivamente il vantaggio fino al traguardo, dove ha potuto festeggiare la conquista della maglia di Campione d’Italia Under 23.

Alle sue spalle è arrivato Ettore Fabbro, autore di una prova di grande maturità. Al primo anno nella categoria Under 23, ha cambiato passo nell’ultimo giro conquistando una prestigiosa medaglia d’argento.

Sfortunata invece la gara di Giulio Peruzzo, coinvolto in una caduta nelle fasi iniziali. Ripartito dall’ultima posizione con circa trenta secondi di ritardo, è stato protagonista di una straordinaria rimonta che lo ha portato fino al sesto posto finale.

Argento anche per Marika Celestino

Ottima prestazione anche nella prova Under 23 femminile, dove Marika Celestino ha confermato il suo eccellente stato di forma.

Sempre nelle posizioni di vertice, ha lottato fino all’ultimo giro riuscendo a conquistare una prestigiosa medaglia d’argento.

Siffredi sul podio tra gli Elite

Nella gara Elite maschile, disputata sotto un violento temporale, Matteo Siffredi ha conquistato una brillante medaglia di bronzo al suo primo anno nella categoria.

Da segnalare anche il quinto posto di Gioele Bertolini e l’ottava posizione di Emanuele Bocchio Vega, entrambi autori di una prova solida.

Fasoli sfiora il podio tra gli Junior

Tra gli Junior maschili Riccardo Fasoli è rimasto a lungo in lotta per le medaglie, prima di essere rallentato da un problema meccanico al cambio nel finale del penultimo giro. Dopo una rapida sosta ai box ha concluso la prova con un ottimo quinto posto.

Nella gara Junior femminile Nicole Azzetti ha chiuso ai piedi del podio, quarta dopo essere rimasta nel gruppo di testa per metà gara, mentre Elisa Giangrasso ha terminato in ottava posizione.

Grande soddisfazione anche nelle parole del direttore sportivo Enrico Rovelli: “Oggi raccogliamo il frutto di mesi di lavoro. Vedere Fabio conquistare il titolo italiano, Ettore e Marika salire sul secondo gradino del podio, Matteo conquistare il bronzo e tutti gli altri ragazzi lottare fino all’ultimo metro è motivo di enorme orgoglio. Abbiamo dimostrato di essere competitivi in tutte le categorie”.

Sulla stessa linea Alessandro Manfrin, responsabile Italia di KTM Bike Industries: “La maglia tricolore conquistata da Fabio Bassignana, insieme alle altre medaglie e alle prestazioni dell’intero team, rappresenta la perfetta sintesi della qualità del progetto sviluppato con KTM Protek Elettrosystem”.