Trionfo lecchese al 3° Trofeo Nord Italia di Brazilian Jiu-Jitsu: Fighting Concept protagonista

Oltre 25 atleti della palestra Fighting Concept di Oggiono dominano i tatami di Novara

9 ori, 8 argenti e 6 bronzi tra bambini, ragazzi e adulti, confermando la scuola come eccellenza lombarda della disciplina

OGGIONO – Il 3° Trofeo Nord Italia Open di Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) ha animato il Palazzetto dello Sport “Stefano Dal Lago” di Novara domenica 23 novembre, richiamando oltre 450 appassionati da 15 regioni italiane. L’evento, valido per la selezione delle nazionali IBJJF, ha visto una nutrita partecipazione lombarda e piemontese, con atleti di tutte le età, dai kids under 4 ai master over 50, nelle categorie Gi e No-Gi.

Tra i protagonisti assoluti, la provincia di Lecco ha lasciato il segno grazie alla palestra Fighting Concept ASD di Oggiono, che ha schierato oltre 25 atleti guidati dal maestro Luciano Gamez, cintura nera, e dall’istruttore Teo Vermiglio, esperto di grappling e tecniche No-Gi. La squadra lecchese ha conquistato 9 ori, 8 argenti e 6 bronzi, confermandosi come una delle eccellenze lombarde della disciplina.

Il Brazilian Jiu-Jitsu è una variante moderna della lotta giapponese, che privilegia la tecnica sulla forza, permettendo anche a praticanti più piccoli di sottomettere avversari più robusti. Nato in Brasile grazie ai fratelli Carlos e Helio Gracie, oggi il BJJ è uno sport globale, praticato da migliaia di appassionati e anche da celebri personaggi come Keanu Reeves, Tom Hardy, Elon Musk e Mark Zuckerberg.

“É stato un weekend di crescita collettiva – ha commentato il maestro Gamez – i nostri atleti, dal più piccolo al più esperto, hanno incarnato lo spirito del BJJ_ umiltà e perseveranza”.

Discipline come il Brazilian Jiu-Jitsu stanno guadagnando sempre più attenzione in Italia, non solo come competizione sportiva, ma anche come arte marziale completa per mente e corpo. Palestre come Fighting Concept a Lecco stanno formando nuove generazioni, trasmettendo valori di rispetto, autodifesa e disciplina.

Il BJJ non conquista solo medaglie, ma cuori, aprendo nuove prospettive a tutti coloro che salgono sui tatami, dai bambini agli adulti, uomini e donne.