Trofeo delle Grigne. Luca Lafranconi è di nuovo campione, Martina Pozzi prima al debutto

Il portacolori dei Falchi Lecco domina la 29ª edizione in 57’18”, precedendo Panzeri e Malugani. Al femminile completano il podio Vagni e Bianchi

Ai Falchi anche il Trofeo delle Grigne a squadre, mentre gli Sky Lario Runners si aggiudicano il premio per il gruppo più numeroso. Quasi 160 i partecipanti

MANDELLO – Luca Lafranconi non si lascia sfuggire la vittoria e, con il pettorale numero 1 sulle spalle, torna a imporsi sulla salita che più di ogni altra conosce e sente sua. Ma la 29ª edizione del Trofeo delle Grigne – Molina-Rifugio Elisa porta anche una firma nuova nell’albo d’oro femminile: quella di Martina Pozzi, 22 anni, capace di conquistare il successo al suo debutto sulla storica salita mandellese. Due vittorie diverse, quella di chi si conferma e quella di chi sorprende, a coronamento di una domenica di sport sulle Grigne.

La gara, andata in scena domenica 11 ottobre, ha richiamato circa 158 partecipanti lungo gli 8,264 chilometri e 1.270 metri di dislivello positivo che separano piazza IV Novembre, nella frazione di Molina, dal Rifugio Elisa, a 1.515 metri di quota. Un tracciato rimasto immutato dal 1996, organizzato dal CAI Grigne Mandello con la collaborazione della Polisportiva Mandello e il patrocinio del Comune.

Un appuntamento che ha saputo confermare il proprio carattere, tra la sfida agonistica dei più forti, la partecipazione degli appassionati e il lavoro dei volontari, senza dimenticare lo spazio riservato all’inclusione con la Molina Double Trail.

“È stata come al solito la Molina-Elisa, una gara dalle grandi emozioni – commenta soddisfatto Alessandro Zucchi, organizzatore e membro del CAI Grigne Mandello –. Qui si sfidano sempre i più forti e anche quest’anno, sia a livello maschile che femminile, c’è stata battaglia. Siamo molto contenti, il numero dei partecipanti è più che soddisfacente e abbiamo fatto un grande lavoro di squadra. Vogliamo proseguire così”.

Lafranconi domina ancora, Pozzi conquista la sua prima Molina-Elisa

Era l’uomo più atteso e non ha tradito le aspettative. Luca Lafranconi, classe 1996, portacolori dei Falchi Lecco, ha fermato il cronometro a 57’18”, conquistando per il secondo anno consecutivo il primo posto della Molina-Rifugio Elisa. Una vittoria netta, arrivata con tre minuti di vantaggio su Davide Panzeri dell’OSA Valmadrera, secondo in 1h00’18”, mentre a completare il podio è stato Giovanni Malugani del CA Lizzoli, terzo in 1h01’19”.

Per Lafranconi, che quest’anno aveva ricevuto il prestigioso pettorale numero 1 in virtù del successo conquistato nel 2025, si tratta di una conferma importante. Proprio alla vigilia aveva raccontato di voler migliorare soprattutto il proprio tempo, più ancora che la posizione, su un percorso che frequenta fin da ragazzino. Un obiettivo centrato soltanto in parte: il successo è arrivato con autorità, mentre il cronometro si è fermato sopra il 57’03” con cui si era imposto nella precedente edizione.

“Luca si è confermato vincendo nettamente anche quest’anno, staccando Davide Panzeri, arrivato secondo”, osserva Zucchi, sottolineando il valore della prestazione. Alle spalle dei primi tre si sono piazzati Stefano Tavola (Falchi Lecco), quarto in 1h01’28”, e Andrea Riva (OSA Valmadrera), quinto in 1h01’59”.

In campo femminile, invece, è stata Martina Pozzi del GS Mario Corti 1959 a prendersi la scena. La giovane atleta, classe 2004, ha concluso la salita in 1h11’17”, precedendo di appena 35 secondi Monica Vagni dell’Angolo Mountain Running, seconda in 1h11’52”.

Una sfida particolarmente serrata per il podio, completato da Ilaria Bianchi dell’ASD Recastello, terza in 1h12’01”, a soli nove secondi dalla seconda posizione. Proprio Bianchi, più volte vincitrice della Molina-Elisa, detiene ancora il primato femminile del percorso con 1h04’35”, stabilito nel 2011.

Ai piedi del podio Aurora Bosia dei Falchi Lecco, quarta in 1h14’06”, seguita da Giovanna Cavalli dell’Atletica Casone Noceto, quinta in 1h21’36”.

“Per quanto riguarda le donne, è la prima volta di Martina Pozzi, una giovanissima promettente mette il suo nome nell’albo d’oro – sottolinea Zucchi –. Ha 22 anni, era la prima volta che partecipava alla gara e ha vinto. Siamo molto contenti per lei”.

Trofeo delle Grigne ai Falchi Lecco, Sky Lario Runners gruppo più numeroso

Il successo di Lafranconi è stato anche uno dei risultati decisivi per la vittoria a squadre dei Falchi Lecco, che si sono aggiudicati il Trofeo delle Grigne intitolato a Evangelista Ferrario. La formazione lecchese ha chiuso con il tempo complessivo di 3h01’21”, grazie alle prestazioni dei tre migliori classificati: Luca Lafranconi (57’18”), Stefano Tavola (1h01’28”) e Lorenzo Alippi (1h02’35”).

Seconda posizione per l’OSA Valmadrera, che ha totalizzato 3h22’48” con Davide Panzeri (1h00’18”), Andrea Riva (1h01’59”) e Andrea Vola (1h20’31”). Sul terzo gradino del podio il GS Mario Corti 1959, con 3h27’50”, grazie ai tempi di Matteo Castelnuovo (1h05’46”), Emanuele Romanò (1h10’47”) e Martina Pozzi (1h11’17”).

A conquistare il riconoscimento per il gruppo più numeroso sono stati invece gli Sky Lario Runners, presenti con 16 atleti.

I riconoscimenti speciali nel ricordo di chi ha fatto la storia della gara

Accanto ai risultati cronometrici, anche quest’anno le premiazioni hanno riservato un momento importante alla memoria delle persone che hanno contribuito alla storia del Trofeo delle Grigne e del CAI Grigne Mandello.

Il successo maschile di Luca Lafranconi è stato accompagnato dal riconoscimento dedicato a Oreste Lafranconi, storico presidente della sezione, mentre il secondo posto di Panzeri è stato premiato nel ricordo di Carlo Suppi, anche lui presidente del CAI Grigne e tra i promotori della gara, e il terzo di Malugani in quello di Gianni Zucchi, storico membro della SEM e della Commissione Sentieri.

Tra le donne, i riconoscimenti sono stati dedicati a Daniela Panizza, alla famiglia Luigi Ferrario e a Maria Zucchi.

Novità di questa edizione il premio speciale intitolato a Sergio Longoni, fondatore di DF Sport Specialist e storico sostenitore della manifestazione, assegnato ai migliori atleti over 50. A riceverlo sono stati Thomas De Capitani del Team Pasturo, primo uomo della categoria in 1h10’09”, e Giovanna Cavalli dell’Atletica Casone Noceto, quinta nella classifica femminile assoluta con il tempo di 1h21’36”, entrambi premiati da Enrico Ardesi, atleta dei Falchi Lecco profondamente legato a Longoni.

Proprio Cavalli, già cinque volte vincitrice della Molina-Elisa, si è aggiudicata anche il riconoscimento riservato alla prima donna mandellese, mentre quello maschile è andato a Luca Lafranconi.

Premi che, insieme al Trofeo delle Grigne dedicato a Evangelista Ferrario, mantengono vivo il legame tra la manifestazione e le persone che ne hanno accompagnato la crescita negli anni.

Molina Double Trail, una gara in cui conta soprattutto stare insieme

Accanto alla salita verso il Rifugio Elisa, è tornata anche la Molina Double Trail, giunta alla quarta edizione e pensata per coinvolgere atleti con disabilità intellettiva accompagnati.

Un appuntamento che nel tempo è diventato parte integrante della manifestazione e che anche quest’anno ha visto i partecipanti cimentarsi nelle prove Double Trail e Double Mini.

A imporsi nella Molina Double Trail è stato Alessio Combi di Oltretutto ’97, che ha completato il percorso in 45’45”, davanti a Francesco Salerno della Tremolada, secondo in 54’11”, e Francesco Zampiceni della Bresciana, terzo in 55’21”.

Tra le donne la prima classificata è stata Matilde Ortalli di Oltretutto ’97, quinta assoluta in 1h03’47”, seguita da Ludovica Sala della Polisportiva Mandello in 1h06’02” e Lisa Guerrera di Oltretutto ’97 in 1h07’56”.

Nella Molina Double Mini, invece, primo posto per Umberto Linati di Oltretutto ’97, che ha concluso in 45’59”, seguito da Alan Besana della Polisportiva Mandello in 48’09” e Marco Lafranconi, anche lui della Polisportiva Mandello, in 1h33’41”.

Complessivamente sono stati 19 i partecipanti alle due prove, tutti regolarmente classificati.

Al di là dei tempi, però, a caratterizzare la Double è stato ancora una volta lo spirito di condivisione. “Conta molto il coinvolgimento, lo stare insieme: l’aspetto agonistico passa in secondo piano – sottolinea Zucchi –. Quello che è davvero importante è che questi ragazzi possano partecipare e vivere la manifestazione insieme agli altri. Anche quest’anno è stato un successo”.

Gaddi: “L’anno prossimo non potete mancare: festeggeremo due anniversari”

La cerimonia di premiazione è stata anche l’occasione per ringraziare quanti hanno contribuito alla buona riuscita della giornata. A prendere la parola è stato il presidente del CAI Grigne Mandello, Luca Gaddi, che ha voluto riconoscere innanzitutto l’impegno di Alessandro Zucchi, responsabile dell’organizzazione.

“Ci tengo a ringraziare Alessandro, capo organizzatore e responsabile della gara. Ti è andata bene che nessuno si è fatto male anche quest’anno”, ha scherzato Gaddi, invitando i presenti a tributargli un applauso. Un ringraziamento è stato quindi rivolto a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte: “Grazie a tutti i volontari che ci hanno aiutato qui, lungo il percorso e al rifugio, grazie ai rifugisti. E grazie a voi (rivolgendosi a tutti i presenti), perché senza di voi tutto questo non avrebbe senso”.

Particolare riconoscenza è stata espressa anche agli sponsor, all’Amministrazione comunale e alla famiglia Ferrario, il cui legame con la manifestazione affonda le radici nella storia stessa del Rifugio Elisa. “Un grazie particolare alla famiglia Ferrario, che ogni anno ci dà la possibilità di intitolare questo trofeo alla memoria di Evangelista Ferrario, colui che donò il terreno sul quale venne costruito il rifugio 99 anni fa”, ha ricordato il presidente.

Lo sguardo è poi andato inevitabilmente al 2027, un anno che avrà un significato speciale per il CAI Grigne Mandello e per tutti gli appassionati della Molina-Elisa. “L’anno prossimo non potete mancare perché sarà il centenario del rifugio e la trentesima edizione della Molina-Elisa. Quindi vi aspettiamo!”, ha concluso Gaddi.

Un appuntamento già da segnare in calendario, quello del 2027, per un’edizione che si annuncia particolarmente significativa e ricca di sorprese.

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