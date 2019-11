Trofeo Valvarrone, a Pagnona un centinaio di atleti. I risultati

Un centinaio di atleti per il Trofeo Valvarrone

Giornata piovosa che rovina parzialmente una domenica di sport e amicizia.

PAGNONA-Sotto un cielo plumbeo che non ha risparmiato gli atleti dalla pioggia caduta per lunghi tratti, domenica pomeriggio con la Polisportiva Pagnona in regia, si sono disputate nelle strade del piccolo comune della Valvarrone le gare che a rotazione vedono la società bianco verde assieme a Premana e alla Pol Valvarrone all’organizzazione dell’evento che vuole “consolidare lo spirito sportivo fra i giovani, ma anche promuovere momenti di socializzazione tra paesi limitrofi alla Valvarrone e alla Valsassina”

Categorie con i giovanissimi dell’Asilo sino ai Liberi

Sette categorie maschili e altrettante femminili, si partiva con i più piccoli della categoria Asilo per finire con i Liberi, poco meno di 100 sono stati i partecipanti prevalentemente delle società di Pagnona e Premana ma con anche atleti del Cs Cortenova, Pol Bellano, Pol Valvarrone e del Team Pasturo.

Di seguito i podi di giornata.

Asilo: Elisa Goretti (Bellano), Angelica Citella (Valvarrone), Letizia Pomoni (Premana).

Asilo: Gabriele Arnoldi (Valvarrone), Stefano Calvi (Valvarrone), Luca Loi (?).

Cucciole: Sara Pomi (Bellano), Greta Tagliaferri (Premana), Chiara Gianola (Premana).

Cuccioli: Marco Gianola (Premana), Fabrizio Pomoni (Premana), Federico Cavalli (Bellano).

Giovanissime: Sofia Piazza (Cortenova), Michela Pomoni (Premana), Nina Gianola (Premana).

Giovanissimi: Pietro Gianola (Premana), Nicola Spano (Cortenova), Giorgio Cavalli (Bellano).

Ragazze: Chiara Gianola (Premana), Giuliana Gianola (Premana), Anita Pomoni (Premana).

Ragazzi: Francesco Gianola (Premana), Marco Fazzini (Premana), Gabriele Gianola (Premana).

Cadette: Arianna Rizzi (Premana), Olga Corti (Premana).

Cadetti: Andrea Calvi (Valvarrone), Oscar Pomoni (Premana), Lorenzo Gianola (Premana).

Allieve: Letizia Gianola (Premana), Irene Gianola (Premana).

Allievi: Emanuele Fazzini (Premana), Martino Utzeri (Premana), Antonio Corti (Premana).

Libere: Alessia Bergamini (Cortenova), Noemi Gianola (Premana), Erika Sanelli (Premana).

Liberi: Dionigi Gianola (Premana), Mirco Sanelli (Premana), Mohamed Ajbirane (Pasturo).

Galleria fotografica dal sito dell’organizzazione.