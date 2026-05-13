Ultra Trail Lago di Como 2026: Frlic firma la 250 km, Borzani si conferma regina

Oltre 1.800 atleti da 47 nazioni per l’edizione record della manifestazione lariana

Spicca anche il risultato del territorio lecchese con Stefano Butti (OSA Valmadrera) primo nella 120 km

LECCO – Si è chiusa nel fine settimana scorso l’edizione 2026 di Ultra Trail Lago di Como, che in appena cinque anni si è affermata come una delle manifestazioni più internazionali del panorama europeo del trail running. L’evento ha registrato numeri record con quasi 1.800 atleti provenienti da 47 nazioni, che hanno animato i sentieri dell’Alto Lario e del Triangolo Lariano.

La gara regina da 250 chilometri e 12.000 metri di dislivello positivo, corsa in modalità auto-navigazione, ha confermato il suo ruolo simbolico e identitario all’interno della manifestazione, rappresentando una delle prove più estreme e affascinanti del circuito internazionale.

A conquistare il successo nella UTLAC250 è stato lo sloveno Aleš Frlic (Fuga Mountain Club), che ha chiuso in 43h34’11”, precedendo il vincitore delle ultime edizioni Daniele Nava (ASD Castelraider) e Massimiliano Calcinoni (Atletica Dolomiti). In campo femminile riconferma per la valdostana Lisa Borzani (Team Trailored4you – Bergamo Stars Atletica), che ha dominato la prova in 49h34’39”, davanti alla slovacca Kristina Kmetova e a Denise Zimmermann.

“Siamo soddisfatti, inutile negarlo – hanno ammesso i responsabili del comitato organizzatore –. L’inserimento della 120 km ha completato il ventaglio delle distanze a nostra disposizione. Ora UTLAC è un evento che soddisfa ogni tipo di trail runner. I numeri e l’internazionalità stanno crescendo velocemente, ciò vuol dire che in questi anni abbiamo lavorato bene. Per il momento ci godiamo i feedback positivi che abbiamo raccolto, con la consapevolezza che si può e si deve ancora migliorare. Il primo obiettivo è riposare, recuperare le ore di sonno perse nelle ultime settimane, ma subito dopo ci metteremo nuovamente al lavoro partendo dagli appunti che ci siamo presi per provare a proporre una UTLAC ancora più bella”.

UTLAC120 – La new entry convince subito con firma lecchese

Buona la prima per la nuova distanza da 122 chilometri, con partenza da Menaggio e un tracciato tecnico e selettivo. La gara maschile è stata vinta da Stefano Butti (OSA Valmadrera) in 16h26’17”, davanti ad Alessandro Simoncelli e al francese Rémi Boulouys. In campo femminile successo per Guendalina Sibona in 19h53’19”, seguita da Kerstin Dusch e Valeria Carusi.

UTLAC60 – Minoggio e Dematteis dominano

Sulla 60 km da 62,5 chilometri e 3.755 metri di dislivello positivo, successo per Christian Minoggio (Sport Project VCO / Kailas) in 6h09’00”, davanti a Danilo Brambilla (Falchi Lecco) e Louis Vannucci. Tra le donne vittoria per Enrica Dematteis (ASD Podistica Valle Varaita) in 7h45’08”, davanti ad Aurora Bosia e Malgorzata Moczulska.

UTLAC30 – Borgnolo e Meier De Vecchi vincono sotto il diluvio

Sulla 32 km con partenza da Bellagio e arrivo a Lecco, gara corsa in condizioni meteo difficili con 417 atleti al via. Successo per Matteo Borgnolo (Sport Project), che chiude in 2h46’05”, davanti a Lorenzo Panzeri e Marco Zanga.

Tra le donne vittoria in rimonta per la svizzera Federica Meier De Vecchi in 3h38’24”, seguita da Marta Rusconi e Marianna Colombo.

UTLAC15 – Mantua e Borgnolo sul corto lecchese

Sulla distanza breve da 13,5 km con 740 metri di dislivello, vittoria per Matteo Mantua (CTL3 Atletica) in 1h18’33”, davanti a Stefano Rosa ed Eliott Couvey.

Tra le donne successo per Giulia Borgnolo in 1h41’44”, su Katia Plazzotta e Daiana Concilio.

L’edizione 2026 di Ultra Trail Lago di Como ha fatto registrare numeri da record, con circa 1.800 atleti al via e la partecipazione di 47 nazioni diverse. Il programma ha previsto cinque gare complessive, confermando la crescita e la completezza dell’evento. La prova più lunga ha raggiunto i 254 chilometri, mentre il dislivello massimo complessivo ha toccato i 12.430 metri di dislivello positivo, a conferma della natura estrema e altamente tecnica della manifestazione.