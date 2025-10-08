Ultra Trail Lago di Como 2026: la nuova sfida da 120km tra Menaggio e Lecco

Dal 6 al 10 maggio, il Lago di Como ospiterà l’edizione 2026 dell’UTLAC

Cinque gare, oltre 1.500 atleti internazionali e panorami mozzafiato tra lago e montagne: le iscrizioni sono già aperte

LECCO – Il fascino del Lago di Como continua a conquistare i runner di tutto il mondo. La segreteria organizzativa dell’Ultra Trail del Lago di Como (UTLAC) ha ufficialmente aperto le iscrizioni per l’edizione 2026, registrando un incremento del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e una crescente partecipazione internazionale.

Le date da segnare in agenda sono dal 6 al 10 maggio, con un format consolidato ma arricchito da una grande novità: la nuova distanza da 120 km con partenza da Menaggio e arrivo a Lecco, che si affianca alla prova regina da 250 km e alle altre gare da 60, 30 e 15 km. Cinque percorsi, oltre 1.500 atleti attesi, dislivelli da brivido e scenari mozzafiato tra lago e montagne: il Lario si prepara ancora una volta a diventare l’arena del trail running internazionale.

La nuova 120 km si distingue per un tracciato spettacolare che, dopo la partenza, porterà i concorrenti verso l’iconico Rifugio Venini (1.576 m), sulle vette di confine tra Italia e Svizzera, per poi innestarsi sul tracciato della 250 km. La distanza più lunga, che attraversa borghi senza tempo, prati in fiore e sentieri alpini, resterà in auto-navigazione, mentre tutti gli altri percorsi saranno completamente balisati.

Le gare nei dettagli:

UTLAC 250 – La prova regina: 254 km e +12.430 m D+, partenza mercoledì 6 maggio da Lecco. Ammessi solo 150 atleti.



UTLAC 120 – Novità 2026: 122 km e +6.209 m D+, partenza venerdì 8 maggio da Menaggio. Tempo massimo: 35 ore.



UTLAC 60 – 62,5 km e +3.755 m D+, partenza sabato 9 maggio da Como.



UTLAC 30 – 32 km e +1.872 m D+, partenza domenica 10 maggio da Bellagio.

UTLAC 15 – 13,5 km e +740 m D+, partenza domenica 10 maggio da Bellagio.

Le iscrizioni sono già aperte su Wedosport.net, con posti limitati soprattutto per le due distanze più lunghe.