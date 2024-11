Una delegazione della Calcio Lecco sale in cattedra al liceo Bertacchi

I giocatori blucelesti hanno spiegato agli studenti cosa c’è dietro a una squadra di calcio

Frigerio e Dore hanno raccontato la loro esperienze di calciatori professionisti

LECCO – Alcuni giocatori della Calcio Lecco sono usciti dal consueto campo di gioco per recarsi in visita al Liceo Bertacchi di Lecco. Lì, insieme ad una delegazione di rappresentati della società, hanno incontrato le classi prime dell’indirizzo di scienze umane base e di scienze umane economico-sociali.

I due calciatori della prima squadra erano: Marco Frigerio e Salvatore Dore. Con loro il club manager Michelangelo Vitali, il collaboratore atletico Alessandro Montanari e il segretario del settore giovanile Marco Bolis. Presenti anche i due responsabili della comunicazione del club Nicole Palazzolo e Giorgio Dusi, insieme la responsabile delle iniziative sociali Maria Luisa Reatti.

I rappresentanti della società hanno spiegato come funziona un club sportivo nel suo insieme ma anche approfondito i propri settori di competenza. Mentre, i giocatori hanno raccontato la loro routine quotidiana e le esperienze che li hanno portati a diventare dei calciatori professionisti.

Una mattinata insolita per Frigerio e Dore, impegnati nella preparazione della prossima partita tra Lecco e Padova, però anche istruttiva per gli studenti del Bertacchi presenti per conoscere davvero cosa sta dietro ad una squadra di calcio sia a livello che di organizzazione che di gestione.