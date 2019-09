Un’ambiziosa Gordon si presenta al PalaRavasio

Grande festa per la società olginatese

Ripamonti: “L’obiettivo sono i Play Off”

OLGINATE – Dirigenza al completo, la squadra di Serie B e tanti ragazzi delle giovanili in campo. Sabato 7 settembre la Gordon Olginate ha scelto di presentarsi così davanti a genitori e tifosi, prima del terzo campionato consecutivo di Serie B.

La dirigenza olginatese ha però cominciato dalla base, ossia dal nuovo progetto sul settore giovanile per cui è stato richiamato nel lecchese coach Marco Bugana, lo scorso anno alla Fortitudo Bologna.

“Abbiamo scelto di fare una presentazione congiunta – ha dichiarato il direttore sportivo Fabio Ripamonti – perché giovanili e prima squadra devono essere collegate. Abbiamo individuato in Marco la persona giusta, trovando un totale allineamento su un progetto che dev’essere almeno quinquiennale.”

“Ringrazio la società per aver creduto in me, oggi inizia il nostro percorso insieme e potrò collaborare con uno staff ampio e competente. L’unica ricetta che conosco è quella del lavoro in palestra, con umiltà e ambizione” queste le parole dell’allenatore mandellese.

Ripamonti ha poi preso la parola per ringraziare gli sponsor a supporto del progetto giovanile e poi – dopo il doveroso saluto a tre ex presenti come Luca Casati, Andrea Bassani e Matteo Marinò – si è passati a parlare della prima squadra di serie B, inframezzando il discorso con gli interventi dell’AD di Gordon Giancarlo Trizzullo, main sponsor per il sesto anno consecutivo, e del sindaco Marco Passoni, che ha annunciato a breve il rinnovamento dell’impianto di illuminazione.

“Questa è una società di persone che provengono da tanti settori, ma che hanno in comune una cosa, la grande passione per la pallacanestro – dichiara il Direttore Sportivo – da anni abbiamo una comunicazione innovativa, grazie ad Alberto Casati. Chiedo ai nostri giocatori della Serie B di avere voglia, responsabilità e attaccamento alla maglia. L’obiettivo di quest’anno è centrare i Play Off.”

Dopo un breve intervento del presidente Fausto Chiappa, la parola è passata a coach Massimo Meneguzzo che, come la scorsa stagione, ha presentato tutti i giocatori della prima squadra, uno alla volta.

“L’obiettivo è legato a quello che riusciremo a fare in palestra – dichiara l’allenatore monzese – le regole sono le solite: difesa dura, passarsi la palla e giocatori in grado di prendersi le proprie responsabilità. Questa è una squadra che sta lavorando bene in palestra, composta da ragazzi di ottimo spessore tecnico e umano.”

La mattinata si è conclusa con un’aperitivo conviviale, offerto dai dirigenti della società ai tanti tifosi presenti.