Utlac 2025, sotto una pioggia battente è partita la gara da 250 chilometri

115 i runner al via che avranno 90 ore di tempo per tagliare il traguardo di nuovo in quel di Lecco

LECCO – Sotto una pioggia battente è partito alle 18 in punto, dal lungolago di Lecco, l’Utlac 2025, gara da 250 chilometri che ha visto al via oltre un centinaio di concorrenti. Una gara durissima (oltre 12.400 metri di dislivello) con panorami mozzafiato sul lago di Como, queste le caratteristiche di un appuntamento che sta entrando sempre più nel cuore degli sportivi e che anche quest’anno ha come main sponsor il brand Rock Experience.

Si corre in semi-autonomia e con navigazione tramite GPS. I 115 partecipanti avranno 90 ore di tempo per completare l’anello che abbraccia l’intero Lago di Como, attraversando l’Alta Via delle Grigne, il Sentiero del Viandante, il Triangolo Lariano e molti dei borghi più suggestivi della zona con arrivo di nuovo a Lecco.

Occhi puntati su Daniele Nava e Silvia Trigueros Garrote: il primo tenterà il bis dopo la vittoria del 2024, la seconda va a caccia di uno storico tris. I primi sono attesi nel pomeriggio di venerdì 9 maggio.