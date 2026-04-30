UTLAC 2026, il trail internazionale sul Lario cresce ancora: sold out e nuovo percorso

Dal 6 al 10 maggio l’Ultra Trail del Lario torna con cinque gare, nuove distanze e il sold out già raggiunto su più percorsi

Picchi: “Un vero modello che fa di sport e turismo un connubio vincente a beneficio dei cittadini e dei territori”

LECCO – È stata presentata a Palazzo Lombardia l’edizione 2026 di UTLAC – Ultra Trail del Lario, la manifestazione di trail running che dal 6 al 10 maggio tornerà a coinvolgere il territorio del Lago di Como con numeri in forte crescita e una sempre più marcata vocazione internazionale.

Giunta alla sesta edizione, la gara si prepara a registrare un nuovo record con circa 1.800 iscritti provenienti da 47 nazioni e da tutti i continenti, con una partecipazione femminile pari al 25%. Sold out già raggiunto per le distanze da 15, 30 e 60 chilometri, a conferma del successo del format pluridistanze.

Il programma prevede cinque prove: la UTLAC 250 km in autonavigazione attorno al Lario, la 120 km Menaggio–Lecco (novità 2026), la 60 km Como–Lecco, la 30 km Bellagio–Lecco e il percorso da 15 km nel Parco del Monte Barro.

La manifestazione è sostenuta da Regione Lombardia nell’ambito del bando Grandi Eventi Sportivi, con un contributo di 30.000 euro e il coinvolgimento di oltre 50 Comuni tra le province di Lecco, Como e Sondrio.

“Sono straordinari i numeri della UTLAC Trail”, ha dichiarato il Sottosegretario a Sport e Giovani di Regione Lombardia Federica Picchi. “Si conferma un esempio evoluto di modello avanzato di evento sportivo diffuso, capace di produrre significative ricadute economiche, turistiche e sociali su un’ampia area della Lombardia. La manifestazione coinvolge oltre 50 Comuni delle province di Lecco, Como e Sondrio, conta sul 30% di partecipanti stranieri e si snoda lungo antichi sentieri, parchi naturali, borghi e mete turistiche del Lago di Como e delle Prealpi Lombarde, di cui si presta come straordinaria vetrina. La scelta di distribuire partenze e arrivi in località diverse favorisce, inoltre, una permanenza più lunga di atleti e accompagnatori nei territori coinvolti, rafforzando il rapporto tra gli sportivi e le comunità ospitanti. Un vero modello che fa di sport e turismo un connubio vincente a beneficio dei cittadini e dei territori, che Regione Lombardia sostiene con orgoglio”.

Sulla stessa linea il consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini: “UTLAC è uno di quegli eventi che dimostrano, in modo concreto, cosa significa fare sistema attorno al territorio. Non solo una gara, ma un progetto che tiene insieme montagna, comunità locali e identità del nostro lago. Per il Lecchese è un’occasione importante: valorizza sentieri, borghi e paesaggi che non sono semplici sfondi, ma parte viva dell’esperienza sportiva. Il sostegno di Regione Lombardia attraverso il bando Grandi Eventi Sportivi va nella direzione giusta: investire su manifestazioni che non portano solo presenze, ma attenzione, reputazione e consapevolezza del valore dei nostri territori. UTLAC cresce perché è autentica: nasce dalla passione per la montagna e la trasforma in una leva concreta di promozione e orgoglio locale. Un ringraziamento agli organizzatori della gara, in particolare ad Andrea Gaddi.”

Gli organizzatori hanno infine sottolineato la crescita del format, nato nel 2022 con 200 partecipanti e oggi diventato un punto di riferimento europeo dell’ultra trail, con un sistema ormai completo di distanze e nessuna ulteriore espansione prevista.