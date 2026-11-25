La manifestazione si svolgerà dal 5 al 9 maggio 2027 con cinque distanze, da 13,5 a 259 chilometri

Kailas FUGA diventa Title Sponsor

LECCO – Il Lago di Como si prepara ad accogliere una nuova edizione di UTLAC – Lake Como Ultra Trail, in programma dal 5 al 9 maggio 2027. Cinque competizioni, distanze comprese tra 13,5 e 259 chilometri e un nuovo partner di rilievo internazionale: Kailas FUGA assume il ruolo di Title Sponsor della manifestazione organizzata da Larius ssdrl, dopo essere già stato partner tecnico nelle precedenti edizioni. Le iscrizioni sono ufficialmente aperte.

La nuova partnership accompagna una manifestazione che negli ultimi anni ha registrato una crescita significativa, sia in termini di partecipazione sia di provenienza geografica degli atleti. Nata nel 2022 con 200 partecipanti, UTLAC ha raggiunto quota 400 nella seconda edizione. Dal 2024 il numero degli iscritti ha accelerato, superando i 1.800 nel 2026. Un percorso di sviluppo che ha portato l’evento a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel calendario italiano del trail running, attirando concorrenti da 47 nazioni, distribuite su sei continenti.

Per il 2027 il programma propone cinque distanze, pensate per diversi livelli di preparazione e ambizione. La prova più impegnativa sarà la UTLAC 250K – Lake Como Endurance Trail, con i suoi 259 chilometri e 12.430 metri di dislivello positivo: la partenza è fissata per mercoledì 5 maggio da Lecco. Venerdì 7 maggio sarà invece la volta della UTLAC 120K – Lake Como Ultra Trail, 122 chilometri e 6.209 metri di dislivello, con partenza da Menaggio.

Il calendario proseguirà sabato 8 maggio con la UTLAC 60K – Lake Como Gran Trail, 62,5 chilometri e 3.755 metri di dislivello positivo, al via da Como. Domenica 9 maggio spazio alle due distanze più brevi: la UTLAC 30K – Lake Como Trail, con 32 chilometri e 1.872 metri di dislivello, partirà da Bellagio; la UTLAC 15K – Lake Como Short Trail, 13,5 chilometri e 740 metri di dislivello, prenderà invece il via da Lecco. Tutte le competizioni avranno come punto di arrivo il lungolago lecchese, sede anche dell’UTLAC Village.

I percorsi attraverseranno alcuni degli scenari più caratteristici e impegnativi del territorio lariano. Accanto all’immagine turistica del lago, i tracciati metteranno alla prova gli atleti con sentieri tecnici, dislivelli importanti e passaggi in ambiente montano. Tra le aree interessate figurano l’Alta Via dei Monti Lariani, le Grigne e il Monte San Primo, tra creste, faggete e antiche mulattiere. Il percorso coinvolgerà numerosi centri, tra cui Lecco, Galbiate, Colico, Menaggio, Plesio, Cernobbio, Como e Bellagio.

Un appuntamento che interesserà entrambe le sponde del lago e le province di Como e Lecco, con il contributo di Regione Lombardia. L’obiettivo è valorizzare il territorio anche attraverso la presenza di atleti, accompagnatori e appassionati, in un periodo considerato strategico per il turismo lariano.

Tra gli aspetti centrali dell’organizzazione figura anche la sostenibilità ambientale. UTLAC conferma la formula plastic free, con l’utilizzo del bicchiere personale, la segnaletica biodegradabile e riutilizzata e i chip di cronometraggio riciclabili. Le medaglie saranno realizzate in legno. Per la logistica, inoltre, non è previsto l’impiego di elicotteri: ristori e basi vita saranno raggiungibili attraverso la rete stradale.

La novità più rilevante dell’edizione 2027 riguarda però la presenza di Kailas FUGA nel ruolo di Title Sponsor. Il marchio, già partner tecnico della manifestazione, è oggi uno dei protagonisti del trail running internazionale. La sua rete comprende il sostegno a oltre 200 gare nel mondo, di cui 81 al di fuori della Cina. Tra gli appuntamenti supportati figurano il Tor des Géants, la SwissPeaks e, dal 2026, la FUGA Penyagolosa Trails, in Spagna.

Il brand può contare inoltre su un team di 45 atleti élite, composto da 30 internazionali e 15 cinesi, impegnati nelle principali competizioni del circuito mondiale. Una presenza che, nelle intenzioni degli organizzatori, potrà contribuire ad ampliare la visibilità di UTLAC e a far conoscere i sentieri del Lago di Como a un pubblico sempre più ampio di appassionati provenienti dall’estero. A favorire l’accessibilità del territorio concorrono anche la disponibilità di strutture ricettive e la vicinanza dei tre principali aeroporti del Nord Italia, tutti raggiungibili in non più di 50 minuti.

“Avere al nostro fianco come Title Sponsor un marchio della caratura di Kailas FUGA è un riconoscimento del percorso fatto in questi anni e, insieme, una spinta verso il futuro. Con loro vogliamo portare UTLAC e il Lago di Como sempre più al centro della scena trail internazionale”, ha dichiarato Marta Poretti, CEO di Larius ssdrl.

L’organizzazione ha voluto inoltre rivolgere un ringraziamento a Rock Experience e Tecnica, rispettivamente Main Sponsor e Gold Sponsor nel triennio 2024-2026. Due realtà che hanno accompagnato la manifestazione durante una fase decisiva della sua crescita, sostenendola quando era ancora in una fase di sperimentazione. Il loro contributo è stato indicato dagli organizzatori come determinante nel passaggio da 400 partecipanti a oltre 1.800 iscritti in tre anni, con una progressiva apertura verso il panorama internazionale.

Nel frattempo, la macchina organizzativa guarda già alla prossima primavera. Le iscrizioni a UTLAC 2027 sono disponibili sulla piattaforma WeDoSport, all’indirizzo wedosport.net/utlac-2027/iscrizioni. Programma, regolamento, dettagli sui percorsi e informazioni relative all’accoglienza e alle sistemazioni sono consultabili sul sito ufficiale www.utlactrail.com.