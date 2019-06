Valbrona si prepara a correre, il 15 giugno torna il Trail dei Corni

Si corre il 15 giugno

26 km di gara e 1900 metri di dislivello. Partenza alle ore 15

VALBRONA – E’ tutto pronto per la 3^ edizione del Trail dei Corni, la gara di corsa in montagna targata Polisportiva Valbrona (in collaborazione con Alpstation Brianza) che andrà in scena il prossimo 15 giugno.

La gara

300 i partecipanti attesi, 26 km di percorso e un dislivello di 1900 metri, nella splendida cornice dei Corni di Canzo. La partenza è fissata alle ore 15 presso il Centro Sportivo di Valbrona: il tracciato – rivisto in alcuni tratti e evidenziato con una nuova segnaletica – si snoda lungo gli scorci più suggestivi del Triangolo Lariano, dal centro di Valbrona alla Conca di Crezzo, poi su fino al Monte Megna per ridiscendere fino alla frazione di Visino-S.Michele. Qui la risalita: Coletta, Forcella dei Corni e l’ultima discesa per tornare a Valbrona.

Trail Junior

Una terza edizione che cade in un anno importante per la Sportiva Valbronese, presieduta da Agostino Turba, che proprio nel 2019 festeggia i 60 anni di attività. Non mancheranno le novità: per i più giovani infatti è stata pensata la Trail Junior, un percorso più breve (da 400 o 1200 metri) dedicato ai piccoli atleti dai 6 ai 13 anni. La partenza è fissata sempre al Campo Sportivo, poco dopo la gara regolar.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della gara, www.traildeicorni.it. Appuntamento al 15 di giugno!