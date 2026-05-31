Valmadrera celebra la sua campionessa: Maddalena Rusconi conquista il titolo italiano di ginnastica artistica

La giovane atleta ricevuta in municipio dal sindaco Colombo e dalla giunta dopo il successo ai campionati nazionali allieve nella categoria A5

La giovane ha raccontato il percorso che l’ha portata sul gradino più alto del podio tra allenamenti quotidiani, ottimi risultati scolastici e il sogno olimpico

VALMADRERA – Valmadrera ha reso omaggio a una delle sue giovani eccellenze sportive. Nella serata di lunedì 18 maggio il sindaco Cesare Colombo, insieme all’intera giunta comunale, ha accolto in municipio Maddalena Rusconi, atleta valmadrerese classe 2013 che domenica 10 maggio ha conquistato il titolo italiano nella categoria A5 ai campionati nazionali allieve di ginnastica artistica.

Nel corso dell’incontro il primo cittadino ha espresso a nome dell’intera comunità le più vive congratulazioni per lo straordinario risultato ottenuto, soffermandosi poi a dialogare con la giovane campionessa sui sacrifici richiesti dall’attività agonistica, sul percorso scolastico e sugli obiettivi futuri.

Accompagnata dai genitori e da alcuni familiari, Maddalena ha raccontato come la preparazione sportiva richieda un impegno quotidiano di almeno tre ore e mezza di allenamento specifico. Un’attività intensa che, ha spiegato, affronta con entusiasmo e passione. Parallelamente, la giovane atleta continua a ottenere ottimi risultati anche a scuola, riuscendo a conciliare studio e sport ad alto livello.

Alla domanda sui sogni per il futuro, Maddalena non ha nascosto la sua ambizione più grande: partecipare un giorno ai Giochi Olimpici, traguardo che rappresenta il massimo obiettivo per molte ragazze della sua età impegnate nella ginnastica artistica.

Al termine della cerimonia il sindaco Colombo ha consegnato alla campionessa il volume dedicato alla storia di Valmadrera e alcuni gadget istituzionali della città. Un riconoscimento simbolico con cui l’amministrazione comunale ha voluto sottolineare il valore del risultato raggiunto e l’orgoglio che l’atleta rappresenta per tutto il territorio.

Parole di apprezzamento sono state rivolte anche ai genitori di Maddalena, ringraziati per il costante sostegno e per l’impegno che contribuisce a rendere possibili traguardi sportivi di così alto livello.