Valmadrera, festa del minibasket per il Mese dello Sport: Kaire Sport Lurate vince il torneo Aquilotti Small

La manifestazione si è svolta sabato 19 settembre nell’ambito del Mese dello Sport

La squadra di casa Starlight Valmadrera chiude al secondo posto. Premiati anche Aurora San Francesco Lecco e 5 Fuori Giussano

VALMADRERA – ll parquet di Valmadrera ha ospitato una giornata dedicata al minibasket, con i giovanissimi atleti protagonisti di un torneo inserito nel programma del tradizionale Mese dello Sport. Sabato 19 settembre, quattro formazioni della categoria Aquilotti Small, riservata ai bambini nati negli anni 2017 e 2018, si sono affrontate in una manifestazione che ha alternato le sfide di qualificazione del mattino alle finali del pomeriggio.

A contendersi il torneo sono state la squadra di casa della Starlight Valmadrera, l’Aurora San Francesco Lecco, il 5 Fuori Giussano e la Kaire Sport Lurate. Un confronto caratterizzato da competizione sportiva e partecipazione, con le partite del pomeriggio seguite dal pubblico presente sugli spalti.

Al termine delle finalissime, a conquistare il primo posto è stata la Kaire Sport Lurate, vincitrice della sfida decisiva contro la formazione di casa della Starlight Valmadrera, che ha chiuso la manifestazione al secondo posto. Il terzo gradino del podio è andato all’Aurora San Francesco Lecco, vincitrice della finalina per il terzo e quarto posto, mentre il 5 Fuori Giussano si è classificato quarto.

La giornata si è conclusa con le premiazioni, alle quali ha preso parte Massimo Manzoni, presidente della Consulta dello Sport di Valmadrera. È stato lui a consegnare i riconoscimenti a tutti i piccoli atleti che hanno partecipato al torneo.

Al di là della classifica, la manifestazione ha posto al centro il valore dell’esperienza sportiva per i bambini, tra entusiasmo, gioco di squadra e rispetto degli avversari. Il torneo si è svolto nel segno dei principi del minibasket, dove la dimensione del divertimento e della condivisione accompagna la competizione sul campo.