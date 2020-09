Valmadrera, prove gratis di wind surf a Parè, tanti i partecipanti

L’iniziativa del Windsurf Club Valmadrera Asd si inserisce nel mese dello sport

Una quarantina di persone hanno fatto la prova, quattro gli istruttori presenti

VALMADRERA – Giornata di prove di windsurf ieri, domenica, a Parè, con l’associazione Windsurf Club di Valmadrera. L’iniziativa, gratuita, è stata proposta in occasione del mese dello sport e, come raccontato dal presidente Fabrizio Fumagalli, è stata un vero successo.

“Siamo stati davvero contenti, è venuta tantissima gente, una quarantina di persone circa, complice forse la bella giornata estiva e le condizioni perfette – ha raccontato Fumagalli – eravamo quattro istruttori e per tutto il giorno, dalle 10 alle 16, abbiamo avvicinato le persone al windsurf dividendole in gruppi di 3-4. Una parte della prova si svolgeva a terra e l’altra in acqua”.

Insieme a Fumagalli c’erano, Luca Zarattini, Stefania Fumagalli e Yari Nieroz. “E’ il primo anno che vediamo così tanta partecipazione – ha concluso Fumagalli – è stata davvero una bellissima giornata”.