Basket, vittoria netta della Dogana Vecchia Starlight contro Bresso

VALMADRERA – Si conclude con una netta vittoria, maturata tutta nel secondo tempo, questa prima fase di campionato. Un leggero amaro in bocca lasciato dalla sconfitta della scorsa settimana, non scalfisce però la grande stagione di queste ragazze che terminano la prima fase al secondo posto con un bottino di 17 vinte e 3 perse (queste le parole del coach Zucchi).

“Non potremo accedere alla seconda fase in virtu’ di aver partecipato con due ragazze “fuoriquota”, ma questa non è certo una recriminazione, anzi l’obiettivo è sempre stato quello di creare un gruppo, una vera squadra coesa per gli anni a venire. Parteciperemo alla seconda fase, denominata “Coppa di Lombardia” cercando di accrescere e cementare sempre di più lo spirito di squadra, la crescita individuale e ottenere sempre il massimo dei risultati. Ora partiremo per una tre-giorni di Pesaro per il torneo di Pasqua, e torneremo sicuramente con un bagaglio di esperienze migliori, pronte per il finale di stagione”.

DOGANA VECCHIA STARLIGHT 55 OPSA BRESSO

36 Parziali: 12-9, 4-11, 18-6, 21-10 Dogana Vecchia Starlight: Perpignano, Cerolini 1, Monticelli 2, Corti 9, Zaccone 19, Consonni 8, Provinciali ne, Longoni, Beretta 16, Trezzi, Niang, Colombo M..