La gara, alla 2^ edizione, è valida per il campionato italiano assoluto Fisky

Aperte le iscrizioni, 350 pettorali a disposizione. Il via sabato 1° ottobre alle ore 13

VALMADRERA- Torna sabato 1 ottobre il 2° Vertical VK70, organizzato dall’Osa Valmadrera, valido per il campionato italiano assoluto Fisky. Dopo il grande successo dell’anno scorso, dove gli atleti hanno elogiato la spettacolarità del percorso, l’Asd

Osa Valmadrera è fiera di presentare la seconda edizione. Sabato 1° ottobre 2022, ore 13, partenza individuale a cronometro per affrontare i 3,3 km e i 1000 metri di dislivello positivo.

L’evento nasce nel 2021 per festeggiare il 70° di fondazione della nostra società, un’idea coltivata da alcuni osini che sognavano da anni una gara mozzafiato sul Corno Birone. Quella montagna che s’innalza verticale senza respiro dalle case dei Valmadreresi. La gara, nonostante sia solamente alla seconda edizione, assegnerà i titoli di Campionato Italiano Assoluto e di Categoria per la specialità Vertical Kilometer della Federazione Italiana Skyrunning (FISky). La gara sarà inoltre valida come 3° prova del circuito “Crazy Vertical Italy Cup 2022”.

Il percorso partirà dalla Frazione Trebbia (253 m) a Valmadrera e arriverà in vetta al Monte Rai (1259 m). Alla partenza si può ammirare la mole grigia del Corno Birone, la montagna che sarà salita in gara. Il sentiero “Lucio Vassena” inizierà subito in salita. Attraversato un prato, si salirà in mezzo al bosco di latifoglie che metterà già a dura prova le gambe degli atleti. Dopo circa 150 metri di dislivello si arriverà al Sass Negher (425 m), un imponente masso erratico di colore nero considerato dalla regione Lombardia come un “monumento naturale”. Qui al livello del gigantesco blocco di serpentino il sentiero si

addolcisce per poi riprendere a salire, senza pietà, a tornanti lungo un ripido pendio spoglio da alberi. Superata la nuova falesia di arrampicata denominata Ceppo Virale si arriverà al Ceppo della Forcola (796 m): una conca erbosa dove ci sarà il ristoro.

Da qui l’ambiente diventerà sempre più selvaggio ai piedi della parete del Corno Birone. Si svolterà a sinistra per portarsi con un breve traverso sul lato meridionale della montagna, dove dopo un breve passaggio ben appigliato con catena, si salirà su una selletta per raggiungere la facile cresta. In un tempo che sembrerà infinito, dopo aver aggirato un pinnacolo roccioso, un vertiginoso sentiero sassoso porterà gli atleti in cima al Corno Birone (1116 m). Purtroppo non ci si potrà fermare a godere dello spettacolare paesaggio sul nostro lago e il Monte Barro perché, dopo una discesa di qualche metro, inizierà l’ultima parte della salita.

Con le ultime forze, spinti dalla breve discesa, gli atleti affronteranno gli ultimi 150 metri zizzagando tra le rocce. Sarà infine un agevole sentiero a condurre gli atleti sul picco erboso del Monte Rai dove è posto l’arrivo. A tutti gli atleti sarà distribuita la cena: pasta al ragù, affettato, formaggio, pane, torta, acqua e birra. Le premiazioni della manifestazione si terranno in località San Tomaso (Valmadrera) e a seguire pasta party con musica e Dj Set. L’organizzazione invita tutti a portare il frontalino per scendere dalla strada agro-silvo pastorale di San Tomaso che avverrà in serata.

Il programma della manifestazione

Ore 10.30 – 13.00 Ritrovo e consegna dei pettorali gara

Ore 13.00 Partenza del primo concorrente

Ore 16.20 Previsto arrivo dell’ultimo concorrente in vetta

Ore 17.30 Premiazioni presso il Ristoro O.S.A. in località San Tomaso

Ore 18.00 Pasta party con musica e DJ set

Informazioni e iscrizioni

Info: www.osavalmadrera.it, Facebook e Instagram.

Apertura iscrizioni dal 1° agosto su www.kronoman.net. La quota di iscrizione per i tesserati Fisky è di Euro 20,00 fino al 25 settembre / Euro 25,00 dal 26 al 29

settembre mentre per i non tesserati è di Euro 25,00 fino al 25 settembre / Euro 30,00 dal 26 al 29 settembre e comprende: pacco gara, rifornimenti sul percorso e all’arrivo, buono pasto e cronometraggio. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 350 pettorali. Il termine ultimo è fissato per le ore 22 di giovedì 29 settembre.