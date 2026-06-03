Al Cornizzolo la Coppa delle Regioni di parapendio: 101 piloti nel cielo lecchese

Due giornate di voli spettacolari hanno colorato il cielo tra Cornizzolo, Monte Barro e i laghi di Annone e Pusiano

Successi per Scardi, Olivero e Sassudelli nelle rispettive categorie. In evidenza la suellese Verpelli, prima nella SPORT femminile e undicesima assoluta

SUELLO – Il Cornizzolo si conferma una delle location più tecniche e suggestive per il parapendio italiano. Qui si è disputata la Coppa delle Regioni 2026, organizzata dal Parapendio Club Scurbatt in collaborazione con la Federazione Italiana Volo Libero, che ha visto la partecipazione di 101 piloti impegnati in due intense giornate di gara.

I concorrenti erano suddivisi in tre categorie – FUN, SPORT e SERIAL – con 20, 45 e 36 atleti rispettivamente, tra cui anche 10 donne nella categoria SERIAL. Le previsioni meteo inizialmente incerte hanno lasciato spazio a due giornate di volo valide, mentre la terza prova è stata annullata a causa di un vento da nord giudicato non idoneo dal direttore di gara Roberto Costantino, nel rispetto della sicurezza degli atleti.

Le due task disputate hanno previsto percorsi tra i 28 e i 55 chilometri, con passaggi su boe distribuite tra il Monte Bollettone, il Cornizzolo, il Monte Barro e Colle Brianza, fino alla pianura tra i laghi di Annone e Pusiano. Percorsi tecnici che hanno messo alla prova abilità e gestione delle correnti ascensionali, elemento fondamentale in una disciplina completamente priva di motore.

Il Cornizzolo si è confermato un campo di gara impegnativo, dove la capacità di guadagnare quota prima dei trasferimenti verso le montagne circostanti ha fatto la differenza. La prima giornata ha visto numerosi atleti raggiungere il traguardo di Suello, mentre la seconda si è rivelata più complessa per l’ingresso di un vento da sud-ovest che ha limitato l’avanzamento di gran parte della flotta, costringendo molti piloti all’atterraggio anticipato.

Tra le prestazioni di rilievo spicca quella della suellese Martina Verpelli, prima nella categoria SPORT femminile e undicesima assoluta (vela: Ozone Swiftsix). L’atleta ha disputato una prova solida, distinguendosi soprattutto nella seconda manche, anche se il forte vento l’ha poi costretta all’atterraggio nella fase finale del percorso.

Il podio delle diverse categorie ha visto questi risultati finali: nella categoria FUN vittoria per Marcello Scardi (vela: Ozone Buzz Z5); nella SPORT successo per Nicolas Olivero (vela: Ozone Photon); nella SERIAL primo posto per Simone Sassudelli (vela: Swing Sphera).

Una manifestazione che ha unito sport, tecnica e spettacolarità, confermando ancora una volta il Cornizzolo come uno dei punti di riferimento del parapendio italiano.