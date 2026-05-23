Al Cornizzolo la Coppa delle Regioni di Parapendio 2026

Dal 31 maggio al 1° giugno l’appuntamento a cura del Parapendio club Scurbatt di Suello

In gara ben 101 piloti provenienti da tutta Italia

SUELLO – Dal 31 maggio al 1 giugno le pendici del monte Cornizzolo ospiteranno la Coppa delle Regioni di Parapendio 2026 a cura del Parapendio club Scurbatt di Suello. I piloti, partendo dal Cornizzolo, dovranno compiere un percorso a boe che si svilupperà tra il triangolo Lariano, la Brianza ed i monti di Valcava.

Come in una normale corsa a tappe, vincerà chi sulle tre giornate avrà totalizzato il tempo totale minore sui percorsi assegnati. In quei giorni, il cielo della Brianza sarà popolato da vele variopinte e visto che le stelle ormai sono poco visibili, queste, almeno, costituiranno uno spettacolo di uguale bellezza e ben visibile.

La Coppa delle Regioni è una sorta di ‘super finale’ dei Campionati Regionali della Federazione Italiana Volo Libero che si fa carico della parte legale e burocratica di tutti i campionati regionali e della finale che, senza il loro supporto, non sarebbe possibile disputare. Vi possono partecipare tutti i piloti che hanno preso parte ad almeno una tappa di un Campionato Regionale FIVL nella stagione 2025.

Gareggeranno 101 piloti, tra i quali 13 del Cornizzolo e 7 donne, prevenienti da tutta Italia, che saranno suddivisi in tre categorie: FUN, SPORT, SERIAL, che identificano le prestazioni e le caratteristiche delle vele in gara. La Fun è riservata a vele facili e molto sicure, adatte a piloti di limitata esperienza ma comunque dotati dello spirito e delle capacità per gareggiare su percorsi a boe di 50-80km.

Le categorie superiori: Sport e Serial, sono per piloti che volano con vele ad elevate prestazioni che per questo richiedono una consistente esperienza e capacità di controllo del mezzo. Trattandosi di una competizione che nasce con lo scopo di far crescere l’esperienza dei piloti esordienti, viene esclusa la partecipazione a piloti con ranking nazionale e con vele da gara.

L’organizzazione si farà inoltre cura che vengano stabiliti temi di gara con lunghezza e percorsi adatti alle differenti categorie, che consentano a tutti di volare in assoluta sicurezza.