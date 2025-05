Al Palataurus il Campionato Nazionale CSI di tennistavolo

Il Tennis Tavolo Valmadrera è stata tra le squadre più presenti ai Campionati Nazionali con tantissimi partecipanti

LECCO – Al Palataurus di Lecco dal 15 al 18 maggio 2025 si è disputato il Campionato Nazionale CSI di Tennistavolo, per la prima volta nella storia della città. Nella struttura di Rivabella si sono resi protagonisti i migliori atleti lecchesi e di tutta Italia, per una quattro giorni di sfide avvincenti dove Lecco è stata, anche solo per poco, la Capitale del Tennistavolo Nazionale.

Dopo le cerimonie iniziali e il benvenuto alle delegazioni provenienti da tutto il territorio nazionale, sono iniziati i gironi eliminatori ed i primi a scendere in campo sono stati i veterani al mattino di venerdì 16 maggio, per poi proseguire nel pomeriggio con le categorie femminile, giovani ed eccellenza.

Il Tennistavolo Valmadrera ha messo in campo i suoi atleti più esperti Brambilla A., Grageda R. e Fumagalli M., che si sono qualificati alle fasi finali disputate poi nelle giornate di sabato e domenica.

Anche i giovani del Tennistavolo Valmadrera Lange G., Lussana M., Perossi N., Viganò F., Marras E., non hanno sfigurato di fronte al gota del tennistavolo nazionale e con ponghisti di altissimo livello, capaci di giocate veloci ed effetti impressionati, dati alle palline per mettere fuori gioco gli avversari.

Nella giornata di domenica 18 maggio si sono svolte le finali per le medaglie e le coppe di squadra, che hanno concluso il meeting sulle rive del Lario, con i complimenti all’organizzazione ed agli atleti, da parte della Presidenza del Comitato Nazionale presente a Lecco per le celebrazioni finali.

Le premiazioni sono terminate alle ore 12 ed hanno dato il via ai festeggiamenti per tutte le società parteciparti, con un arrivederci al prossimo Campionato Nazionale del 2026, con sede ancora da definire.

Il Tennis Tavolo Valmadrera, assieme alle altre società provinciali e lombarde, sono state tra le squadre più presenti ai Campionati Nazionali con tantissimi partecipanti, medaglie e coppe conquistate. Queste associazioni sono una realtà positiva dello Sport provinciale, regionale e nazionale del presente e del futuro, in virtù della presenza di numerosissimi giovani e giovanissimi, oltre che degli esperti veterani. Da non dimenticare infine il preziosissimo sostegno dei numerosi volontari, che alimentano la passione per questo sport divertente e coinvolgente sia al livello dilettantistico che agonistico per chiunque ed a qualsiasi età.

GALLERIA FOTOGRAFICA