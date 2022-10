In 176 ai nastri di partenza dell’edizione 2022

Don Agostino Frasson: “La Barabina Run si conferma una corsa che coinvolge le famiglie”

VALMADRERA – Barabina Run baciata dal sole quella che si è corsa oggi, sabato, a Valmadrera. La sky run, nata nel 2019 per sostenere il progetto Cascina Don Guanella ideato e voluto da don Agostino Frasson, si è snodata sui sentieri intorno e sopra la Cascina.

A dettare legge nell’edizione 2022 caratterizzata da un caldo estivo che ha messo a dura prova i runner, è stato Danilo Bambilla (Falchi di Lecco) che ha macinato gli 8,5 chilometri per 800 metri di dislivello positivo con il best time di 53’57”4. Alle sue spalle è arrivato Moreno Sala (Gsa Cometa) in 54’15”8, mentre sul terzo gradino del podio è finito Matteo Pozzi (Team Pasturo) col tempo di 56’04”2.

Nella classifica femmnile, vittoria per Irene Girola (Osa Valmadrera) che ha fermato le lancette del crono sui tempo di 1’08”28. Al secondo posto Marta Rusconi (Falchi Lecco) col tempo di 1’10’29”, mentre in terza posizione è arrivata Cristina Germozzi (Asd Pegarun) (col tempo di 1’10”47).

Una manifestazione come sempre partecipata, che ha visto quasi 200 atleti ai nastri di partenza, arricchita dalla Barabina Baby, gara dedicata ai più piccoli che ha strappato applausi a scena aparta, in quella che è stata una domenica di sport, divertimento, amicizia e solidarietà.

Soddisfatto don Agostino Frasson, direttore della Cascina Don Guanella, progetto a sostegno di cui è nata la corsa: “La Barabina Run si conferma una corsa che coinvolge le famiglie. E’ bello vedere tanti papà e mamme in gara accompagnati dai propri bimbi. Ho visto tanti sorrisi e tanta felicità e questo non ha prezzo”.

