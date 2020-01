Basket. Adinox Starlight Valmadrera, vittoria contro il Monza

VALMADRERA – In questo periodo della stagione, e dopo la sosta natalizia, per l’Adinox Starlight Valmadrera, la vittoria contro Monza, vale doppio. Nel campionato di serie C di basket è servito impegno per superare l’Eureka Monza nel match valido per la prima giornata di ritorno. Risultato finale 62-60.

Ecco il commento del tecnico Alberto Colombo: “Una partita a due volti, abbiamo raggiunto anche un vantaggio di 17 punti. Siamo partiti bene portandoci sul 10-4, 16-9 e 20-11. Tutto questo grazie alle penetrazioni di Mandonico, ai tiri di Casartelli, trovando punti con Bassani sotto canestro. Siamo andati all’intervallo lungo sul 38-23. Siamo rientrati in campo ancora motivati, trovando un gap importante. Poi abbiamo iniziato a

sbagliare le cose facile, mentre Monza riusciva a trovare canestri da ogni parte del rettangolo. Il finale è stato incredibile”.

“Due bombe di Martina Orsanigo ed andiamo sul 54-47. Rimaniamo sempre sul +5: 59-54. Esce la Adan per cinque falli. La Biffi trova la tripla: 59-57. Si sbaglia ai tiri liberi, con Casartelli che trova il canestro del 62-58. Segna Eureka: 62-60. A nove secondi dalla conclusione abbiamo due tiri liberi a favore, ma Mandonico sbaglia entrambe le conclusioni. Rimbalzo Monza, che parte addirittura in contropiede. Palla a Manzoni che va in penetrazione, ma fortunatamente sbaglia l’appoggio. Suona la sirena. Una vittoria importante- conclude Colombo- ma quanta sofferenza nel finale”.

Oggi alle 18 le giocatrici di Valmadrera sono attese in trasferta a Bollate.

ADINOX STARLIGHT 62

EUREKA MONZA 60

Parziali: 20-11, 38-23, 54-47

Adinox Starlight: Fusi, Orsanigo 18, Capaldo, Bassani 16, Scola, Chitelotti, Adan 6,

Pasqualin 2, Casartelli 6, Ciceri, Riva 3, Mandonico 11.

Eureka Monza: Polzoni 7, Vona 1, Clarotto, Biffi 23, Varisco 4,

Manzoni R., Monti 2, Mariani 17, Milan 6, Manzoni M.