Basket. Coppa Lombardia U17: Valmadrera domina e attende la seconda fase

Prestazione convincente e intesa in crescita: 68 a 26 il punteggio finale, battuto l’U.S. Villa Guardia

VALMADRERA – Con una prova di forza e determinazione, la Dogana Vecchia Starlight Valmadrera U17 chiude la prima fase della Coppa Lombardia di Basket Femminile con una vittoria netta contro l’U.S. Villa Guardia. Il tabellone del PalaRavizza ha parlato chiaro: 68-26 il risultato finale, un punteggio che riflette la superiorità tecnica e atletica delle ragazze di Valmadrera, capaci di indirizzare subito l’incontro già nel primo quarto con un perentorio 25-4.

La partita, disputata nella serata di giovedì, è servita alla formazione allenata da Dogana Vecchia non solo per archiviare la fase iniziale del torneo con una vittoria, ma soprattutto per consolidare un’intesa di squadra sempre più affiatata. “La partita odierna, al di là del risultato, ci ha permesso di continuare a trovare quell’amalgama di squadra, quell’intesa di gioco, che a questo punto della stagione deve dare per forza dei risultati”, hanno commentato dalla società, sottolineando l’importanza del percorso di crescita collettivo oltre il singolo successo.

Mattatrici dell’incontro sono state Zaccone con 18 punti e Corti con 15, ben supportate da Beretta (13) e Consonni (8). A referto anche Cerolini (5), Monticelli (2), Provinciali (5), Colombo M. (2), mentre completano il roster Buscema, Longoni, Tagliani e Trezzi, tutte protagoniste di una prestazione corale convincente. I parziali (25-4, 15-14, 11-6, 17-2) raccontano di una gara sempre saldamente in controllo delle padrone di casa, che solo nel secondo quarto hanno concesso un minimo margine alle avversarie.

Ora, l’attenzione si sposta sulla prossima fase della competizione, ancora avvolta da qualche incertezza. “Rimaniamo in attesa di capire come sarà la formula della fase successiva e chi saranno le prossime avversarie da incontrare”, fanno sapere dalla società. Nel frattempo, lo sguardo è già rivolto al finale di stagione, che vedrà la Starlight impegnata anche nel campionato Under 19: “Stiamo andando verso il finale di stagione, avremo modo più avanti di farne un resoconto, per ora concentrazione massima a chiudere nel migliore dei modi questi due campionati Under 17 e 19”.

Una vittoria che, oltre a far morale, testimonia il buon lavoro svolto in palestra e la voglia delle giovani atlete di Valmadrera di lasciare il segno in questa Coppa Lombardia.