Basket, Dogana Vecchia Starlight Valmadrera si arrende contro il Varese

VALMADRERA – Match casalingo per il quintetto valmadrerese della Dogana Vecchia Starlight, con le locali ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale nel campionato di serie B. La valmadreresi si arrendono 58-67 ma esprimendo una buon basket, facendo vedere cose interessanti, tenendo bene il campo, e soprattutto, giocatrici avversarie di buona caratura. Una sconfitta che però rimarca qualche miglioramento nel gioco

della formazione di coach Zucchi, e qualche passo in più sul piano caratteriale, da parte delle giovani cestiste del Valma.

il coach: “Una partita che vale più di tanti allenamenti! Le ragazze si sono misurate contro avversarie di tutto rispetto. Premazzi miglior realizzatrice in questo campionato; Baiardo ex A2; Rotta uno dei migliori prospetti giovanili (da noi a lungo cercata); Smaldone esperienza da vendere. Eppure oggi le mie ragazze hanno dimostrato che mettendo in campo una buona mentalità, un’attitudine positiva, un giusto carattere agonistico, possono competere anche contro squadre di buona caratura come Varese. Facendo una parafrasi direi che da settimane stiamo, con lo staff tecnico, puntellando una palafitta che è in continuo

traballare. Ma se vogliamo avere stabilità dobbiamo avere la collaborazione di chi ci sta sopra e intorno, e oggi si è visto questo! La nostra esperienza deve consolidarsi mattone dopo mattone, ed oggi abbiamo fatto un passo in avanti. Consapevolezza, impegno e autostima devono essere gli arnesi da utilizzare quotidianamente per costruire qualcosa di sempre più grande. Parlando della partita – conclude Zucchi -possiamo dire che se il carattere e la determinazione, unita ad una tattica condivisa, porta a questi risultati, il nostro e il loro futuro sarà decisamente migliore. Ci dobbiamo credere e mai mollare”.

Parziali: 14-13, 16-21, 9-25, 19-8

Dogana Vecchia Starlight: Aondio 3, Orsanigo 19, Levi 2, Vergani 2, Benedini, Galli 6,

Lisoni ne, Torri R. ne, Merli 6, Russo 17, Fioritti ne, Natoli 3