Basket. Dominico confermata nel team tecnico della Dogana Vecchia Starlight Valmadrera

Irelyd Adan Dominico, dal 2018, fa parte del sodalizio valmadrerese

Per lei l’incarico di 2^ assistente con i tecnici Zucchi e Brenna

VALMADRERA – Un’altra piacevole conferma in casa della Dogana Vecchia Starlight Valmadrera. Un altro tassello riconfermato, quindi, nel team tecnico e gestionale della società cestistica femminile del presidente Pino Scelfo. Dopo le riconferme dei due coach, in settimana, è arrivata anche la riconferma di Irelyd Adan Dominico, figura dal 2018 all’interno del sodalizio valmadrerese.

“Sono molto contenta ed orgogliosa di far parte di questo gruppo e di questa società. Dal primo giorno sono stata accolta con le braccia aperte, con grande entusiasmo. E quindi andiamo avanti con questa importante collaborazione”, commenta Irelyd Adan Dominico.

Che stagione è stata per te considerato il tuo nuovo incarico?

“Per me è stata una svolta totale, considerato che da giocatrice sono passata ad assistente. Un ruolo completamente diverso, ma ho ascoltato e guardato con attenzione tutto quello che era indispensabile per capire. Una situazione che mi ha permesso di imparare tante cose e che mi servono, e mi serviranno, per la mia crescita. Mi trovo bene con i tecnici Zucchi e Brenna e col gruppo. Mi hanno accolto con le braccia aperte”.

Cosa ti ha insegnato questa stagione?

“Da questa stagione ho imparato che il lavoro di allenatore e/o assistente è ancora più

impegnativo di quello di atleta. L’allenatore è, dopo i giocatori, il principale protagonista, avendo la responsabilità diretta nella formazione degli atleti. Una stagione importante per molteplici situazioni”.

Cosa ti aspetti dalla prossima stagione?

“Per la prossima stagione il mio ruolo sarà ancora di 2° assistente. Farò del mio meglio per

svolgere bene il mio compito. Imparare ancora, crescere ancora. Per il bene mio, della squadra e della società”.

Ringraziamenti?

“Ringrazio la società, il presidente, i coach, la squadra per avermi dato

la fiducia per poter intraprendere questo cammino e farmi crescere al loro fianco”.