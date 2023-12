Basket DR1. Chiusura di 2023 amara per le lecchesi

Civatese sconfitta al supplementare da Cucciago

Una brutta Mandello mai in partita contro Nibionno

CIVATE – Cade ancora l’Edilcasa Civatese di coach Fausto De Lazzari. I grigiorossi cedono il passo ai Cucciago Bulls, al termine di un tempo supplementare.

Iniziano bene i padroni di casa, in grado di sfiorare la doppia cifra di vantaggio già nel primo quarto, chiuso 19-17. Nella seconda frazione i comaschi prendono il mano il match e le squadre vanno negli spogliatoi in sostanziale parità (44-46).

I sali e scendi proseguono fino alla fine dell’ultimo quarto. È ancora una volta l’esperto Fabio Panzeri a togliere le castagne dal fuoco ai lecchesi: una sua tripla manda infatti la partita all’over time (79-79). Nei tempi supplementari però i padroni di casa finiscono la benzina e perdono col punteggio di 83-91.

Inutile la grande prestazione da 30 punti segnati del “bomber” Daniele Castagna.

“Abbiamo concesso troppo all avversario – dichiara coach De Lazzari – siamo rientrati quando eravamo sotto ma abbiamo sbagliato troppo al tiro. Ora riordiniamo le idee per ripartire al massimo a gennaio”.

EDILCASA CIVATESE – CUCCIAGO BULLS 83-91 (d.t.s)

PARZIALI: 19-17; 44-46; 66-62; 79-79

LECCO: Castagna 30, Corti 14, Galli 10, Panzeri 8, Rotta 7, Galliani 6, Lomasto 4, Negri 2, Bianchi 2, Butta, Butti, Minari. All. De Lazzari.

MANDELLO DEL LARIO – La Tecnoadda Mandello non dà seguito alla bella vittoria di settimana scorsa a Tirano e cede il passo a un incisivo Basket Nibionno.

L’inizio di gara è tutto a favore degli ospiti, che chiudono il primo quarto con la doppia cifra di vantaggio (12-22). Nella seconda frazione Nibionno allunga ulteriormente, andando al riposo in pieno controllo del match (24-39).

Per quanto riguarda la ripresa, pochi sussulti. Mandello non riesce mai a impensierire gli ospiti e perde col punteggio di 62-80.

Miglior marcatore per i lariani il lungo Omar Longhi, 21 punti per lui.

“Dopo due partite positive abbiamo sbagliato approccio e questo ha indirizzato il match nei primi due quarti. Prendiamo la pausa natalizia per ricaricare energie mentali e fisiche perché al ritorno giocheremo contro Cucciago ed Erba, partite difficili” dichiara il dirigente Antonio Balatti.

TECNOADDA MANDELLO – BASKET NIBIONNO 62-80

PARZIALI: 12-22, 24-39, 41-58

MANDELLO: Longhi 21, Marrazzo 9, De Gregorio 8, Melzi 6, Ratti 6, Raimondo 5, Lafranconi 4, Albenga 3, Cala , Nasatti, Diagne, All. Spandrio