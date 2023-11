Basket DR1. Civatese e Mandello, finali diversi

Un tiro di Panzeri fa vincere i civatesi

Mandello butta via il match contro Rovagnate

APPIANO GENTILE – C’è voluto un tempo supplementare all’Edilcasa Civatese per portare a casa un prezioso foglietto rosa dalla sfida contro Appiano Gentile.

I grigiorossi mettono in scena un primo quarto di grande abnegazione difensiva (7-12) ma non riescono mai a staccare i rivali in maniera decisiva (23-31).

Appiano sorprende i ragazzi di coach Fausto De Lazzari con una partenza sprint (10-1) all’inizio dell’ultima frazione, guadagnando la testa della partita. I lecchesi non vanno nel panico, riprendono il controllo di un match che i comaschi non vogliono mollare, segnando il canestro che manda tutti ai supplementari (70-70).

I padroni di casa riprovano lo sprint all’inizio dell’over time, ma i civatesi chiudono un’altra volta il portone. Il canestro di Fabio Panzeri dà alla Civatese il definitivo sorpasso (76-77), prima che Appiano sbagli l’ultimo tiro.

“Siamo stati bravi a mantenere la concentrazione anche quando siamo andati sotto e a non mollare” dichiara un soddisfatto coach De Lazzari.

INDIPENDENTE APPIANO – EDILCASA CIVATESE 76-77 (d.t.s)

PARZIALI: 7-12; 23-31; 50-54; 70-70

CIVATE: Castagna 21; Rotta 12; Mainari 11; Butti 8; Panzeri 7; Galli 4; Corti 5; Bianchi 4; Galliani 3; Bosso 2; Lomasto; Maver. All. De Lazzari.

LA VALLETTA BRIANZA – La Tecnoadda Mandello perde di un punto sul campo dell’ARS Rovagnate un match dove può solo fare mea culpa, per il disastroso 20/38 ai tiri liberi e la colossale sciocchezza nell’azione finale.

La sfida tra ARS e Mandello è combattuta e a metà gara tutto è in perfetto equilibrio (38-38).

Mandello riesce ad avere tre punti di margine (76-79) a cinque secondi dalla fine del match. Coach Federico Tocalli chiama il fallo, che arriva tardi e sul tiro da tre di Roberto Marinello. Il canestro con tiro libero supplementare completa la frittata per i mandellesi, che non hanno abbastanza tempo per imbastire un’azione che consenta loro di vincere la partita (80-79).

“Una partita punto a punto, che non siamo mai stati in grado di chiudere – dichiara coach Tocalli – abbiamo difeso male e attaccato peggio, con percentuali disastrose”.

ARS ROVAGNATE – TECNOADDA MANDELLO 80-79

PARZIALI: 15-18, 38-38, 55-61

MANDELLO: Longhi Omar 16, Albenga Alessandro 13, Cazzaniga Matteo 11, Puglisi Francesco 8, Melzi Sebastiano 7, Raimondo Giorgio 7, Ratti Andrea 7, Balatti Daniele 4, Cala Mathias 4, Nasatti Paolo 2, All. coach Tocalli Federico