Basket DR1. Civatese, si può sognare

Grigiorossi rinforzati rispetto all’anno scorso

“Obiettivo la salvezza, ma sogniamo i play-off” dichiara coach De Lazzari

CIVATE – “L’obiettivo principale è restare in categoria, ma sognare non costa nulla. Proveremo ad agganciare i play-off, anche se sappiamo bene che ci sono squadre più attrezzate di noi”.

L’allenatore dell’Edilcasa Civatese Fausto De Lazzari è molto chiaro su quali siano gli obiettivi della sua squadra che, rispetto allo scorso anno, si è decisamente rinforzata. Dall’esodo di Pescate sono arrivati il play Marcello Butti e il lungo Simone Bianchi; in più è tornata anche l’ala Riccardo Rotta, dopo un anno di assenza.

Per quanto riguarda gli under, giocheranno l’ex Calolziocorte Simone Minari (2004) e il lissonese Igor Galliani (2005), diciottenne che disputerà in contemporanea anche il campionato U19 con l’APL.

L’esordio non sarà di quelli semplici, visto che oggi la formazione grigiorossa giocherà contro Cucciago. “Loro sono una squadra solida ed esperta, con giocatori del calibro di Angiolini e Politi, anche se forse il secondo non ci sarà contro di noi. Noi abbiamo fatto una buona preparazione e siamo sul pezzo, ma siamo anche consapevoli che nel girone ci sono quattro squadre appena retrocesse dalla Serie C che probabilmente hanno un altro passo, dovremo adeguarci in fretta” conclude coach De Lazzari.