Basket DR1. La Civatese beffata da Nibionno

Grigiorossi sconfitti di un punto (65-66)

Il canestro sulla sirena di Borghesi fa vincere Nibionno

CIVATE– Pesante sconfitta casalinga per l’Edilcasa Civatese contro il Basket Nibionno. I grigiorossi perdono di un punto (65-66) e vedono complicarsi la lotta per il nono posto in classifica.

Il primo tempo è tutto di marca ospite, coi padroni di casa che faticano a segnare. Nibionno tocca la doppia cifra di vantaggio a metà secondo quarto e va negli spogliatoi con un piccolo margine (26-32).

Nella ripresa i ragazzi di coach Marco Pozzi stringono le maglie in difesa e per Nibionno diventa difficile segnare. Quando, nell’ultimo quarto, l’Edilcasa vola sul più cinque sembrerebbe fatta. Purtroppo per i tifosi locali, Nibionno non molla e proprio sulla sirena segna il canestro della vittoria finale con Borghesi.

“Partita tirata, siamo andati sotto e abbiamo avuto la lucidità per rientrare, ma ci è mancato il guizzo finale” dichiara coach Pozzi a fine gara.

EDILCASA CIVATESE – BASKET NIBIONNO 65-66

PARZIALI: 15-18; 26-32; 45-45

CIVATE: Castagna 19, Galli 10, Minari S. 9, Tentori 7, Rotta 6, Corti 4, Casedei 3, Iuculano 2, Negri 2, Minari L. 2, Bianchi 1, Lomasto. All. Pozzi.

NIBIONNO: Caviezel 19, Panzeri 13, Corbetta 9, Mariani 8, Colombo 5, Gaddi 4, Borghesi 3, Brambilla 2, Panzeri 2, Crippa 1, All. Fracassa