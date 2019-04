Niente da fare per le atlete del Valmadrera, il derby va al Costa M.

La stagione per L’Adinox Starlight si chiude al sesto posto

COSTA – L’Adinox Starlight, che perde il derby lecchese giocato a Costa Masnaga, dando pienamente merito alle padrone di casa della Limonta, che vincono il derby del campionato di serie C di basket femminile per 91-46 match valido per l’ultima giornata di ritorno.

Un Valmadrera che però non è sceso in campo con la giusta convinzione, giocando sotto tono, con un atteggiamento quasi amichevole, situazione non gradita dal coach Alberto Colombo. Il tecnico ha provato a gestire la partita, giocando sia a zona, che a uomo, con le locali che hanno trovato alcuni canestri da 3 nelle zone esterne

“Diciamo che siamo partiti bene rimanendo in partita sull’11-8. Poi loro hanno aumentato il pressing trovando il primo allungo. Loro sono decisamente forti- precisa Colombo- però mi aspettavo una prova più determinata da parte della squadra, in considerazione che fra 15 giorni affronteremo i play off. Ho fatto giocare tutte le ragazze a disposizione, gestendo il minutaggio. Bene le due ex Casartelli e Capaldo che ci tenevamo a fare una bella figura. E, adesso- conclude Colombo- l’Adinox Starlight, deve metterci la testa, sui prossimi play off”

Valmadreresi che hanno concluso la stagione regolare al sesto posto, e da regolamento, affronteranno la terza dello stesso girone B, le bresciane della Fortitudo che nell’ultimo impegno hanno battuto Melzo.

Tabellino: Fusi 8, Orsanigo 5, Airoldi 2, Capaldo 8, Andreotti, Chitelotti 2, Greppi 2, Irelys 10, Davide, Casartelli 4, Ciceri 2, Riva 1.

LIMONTA COSTA — 91 ADINOX STARLIGHT 46

Parziali: 25-11, 50-25, 70-36

